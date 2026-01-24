生擒馬杜羅｜英媒：委國代總統兄妹早與特朗普政府「搭線」

英國《衛報》披露，美軍本月初強勢介入、將委內瑞拉前總統馬杜羅「擄走」帶離境前，委國權力核心早見異動。報道指，現任臨時總統羅德里格斯，以及同時擔任國會議長的兄長豪爾赫，被指早已私下向特朗普政府釋出訊號，只要馬杜洛離場，兩人願意在其後安排中與美方合作，為局勢轉圜鋪路。

美羅接觸始於去年秋天 11月底現關鍵轉折點

報道引述多名參與高層討論的消息人士指，羅德里格斯在本月5日宣誓出任代理總統前，已透過中間渠道與美國官員接觸，並借助中東盟友卡達牽線，表明對馬杜羅離任持開放、甚至歡迎態度。由於她與卡達執政家族關係密切，成為華府與加拉加斯之間的重要溝通橋樑。

早在去年10月，美國《邁阿密前鋒報》已披露，羅德里格斯曾經透過卡達向華府提出方案，建議在馬杜羅下台後，由她主導過渡政府，惟當時未能成事。不過，相關接觸其後並未中斷，反而在幕後持續推進。

知情人士透露，美國官員與羅德里格斯的接觸始於去年秋天，真正的轉折點出現在11月底。當時特朗普與馬杜羅直接通話，要求對方離境，但遭即場拒絕。其後，羅德里格斯仍與美方保持溝通，並逐步表明立場。

報道引述其中一名美方人士指，至12月時，羅德里格斯已清楚向華府表示「已準備好」，並直言馬杜羅必須離開；亦有另一名熟悉內情者引述她的說法，形容其態度為「不論接下來怎樣走，我都會配合」。

不過，多名消息來源強調，羅德里格斯兄妹雖答應在馬杜羅下台後協助美國推動過渡安排，但從未承諾主動出手推翻領袖，亦非今次行動的策劃者，談不上發動內部政變。

美軍行動後數小時，特朗普接受《紐約郵報》專訪時亦間接印證雙方關係，曾直言羅德里格斯「也在計劃之中」，並稱彼此「談過很多次，她都很清楚」。

另有知情人士補充，特朗普核心幕僚與羅德里格斯兄妹之間，早已建立固定而正式的溝通機制，協調事項甚至包括定期安排滯留美國的委內瑞拉人遣返回國的航班。

報道指出，至去年10月，就連美方內部一向對馬杜洛政府最強硬的鷹派，也開始不排斥與羅德里格斯合作，原因在於她承諾與美國石油公司接軌，且本身與美國能源圈早有聯繫。不過，真正背著馬杜羅展開實質協商，已是秋末時分。知情官員形容：「她其實很害怕馬杜羅。」