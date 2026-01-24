韓女聘私家偵探捉姦　夥女婿餐廳內斬斷丈夫生殖器沖馬桶

南韓一宗震驚社會的家庭暴力案件裁決出爐。一名58歲婦女長期懷疑丈夫外遇，先委託私家偵探追蹤行蹤，最終夥同女婿在餐飲場所內施襲，持刀斬斷丈夫生殖器並沖入馬桶。法院裁定婦人構成「特別重傷害罪」，判處監禁7年；惟檢方指控的殺人未遂罪，則因證據不足獲判無罪。

法院裁定特別重傷害罪成囚7年 殺人未遂罪證不足

綜合韓媒報道，仁川地方法院刑事合議庭日前就案件宣判。案中主謀A姓婦女（58歲）被裁定犯下特別重傷害罪，判囚7年；其39歲女婿B某被指協助制服及綑綁受害人，同樣罪成，被判監4年。至於A某的36歲女兒，因與母親一同委託徵信社非法追蹤繼父位置，違反《位置資訊保護法》，被判罰款300萬韓元。

女婿負責制服受害人 讓韓婦當眾下手

案件發生於去年8月1日凌晨，地點為仁川江華島一間咖啡店。檢方指，A某在掌握丈夫與其他女性往來的證據後情緒失控，夥同女婿行兇。案發時，女婿負責按住並制服受害人，A某則持利器斬斷其生殖器官，其後將斷肢丟入馬桶沖走。受害男子其後被送院治理，保住性命。

對於檢方指控被告有殺人未遂意圖，法官認為，雖然犯案手段殘忍，足以造成極大身心創傷，但從行兇位置、角度及傷勢判斷，未能證明被告具明確或不確定的殺意，加上受害人於約一小時內送院，未出現生命高度危險狀態，故就殺人未遂部分裁定無罪。

法庭同時指出，被告行為對受害人造成嚴重心理衝擊，且犯後未即時施救，情節並不理想。不過，量刑時亦考慮到A某在庭上表現悔意、否認殺人故意，以及受害人明確表示不希望對方受到過重刑罰，加上被告一方過往並無重大刑事前科，遂作出上述判刑。

案件曝光後在南韓社會引起廣泛爭議，輿論關注私家偵探追蹤、家庭衝突升級以至法律界對「殺意」認定門檻的討論。