特朗普幼子巴倫救英女一命 FaceTime電話目擊對方遭前男友暴毆越洋報警

美國總統特朗普幼子巴倫（Barron Trump）捲入一宗英國暴力案件並報警救人的過程在倫敦法院曝光。案件意外曝光巴倫透過社交平台越洋「識女仔」，且疑令對方的前男友醋意大發，向女方施襲。巴倫在一次視像電話中目睹該名女性友人遭前男友暴力襲擊，隨即越洋報案，最終成功救出受害人。倫敦斯內斯布魯克刑事法院（Snaresbrook Crown Court）周三審理此案，庭上更播放了巴倫當時心急如焚的報警錄音。

巴倫情急報警 一度因「粗魯」向警員道歉

案發於2025年1月18日凌晨，現年19歲的巴倫在美國撥打FaceTime予該名受害女子。據控方描述，22歲俄羅斯籍被告魯緬采夫（Matvei Rumiantsev）因妒忌受害人與巴倫交往而動粗。巴倫接通視訊後，並非見到友人問好，而是看到鏡頭對着天花板，鏡頭外傳來陣陣女子尖叫聲，其後更目睹被告拉扯女友人的頭髮，並將她推倒在地出言侮辱，還用力踢她的肚子。

巴倫隨即致電倫敦警方報案，當時是凌晨2時23分。錄音顯示，巴倫急促地向接線生表示：「我剛與一個認識的女孩子通電話，她正在被毆打。地址是……這真的是緊急情況，請快點，我看到那個男的一直在打她。」巴倫在通話中一度表現焦急，被接線生要求冷靜回答問題，他隨後為自己的「粗魯（rude）」道歉並解釋：「我真的不知道現在會發生甚麼事。」

倫敦警方到場後，透過執法記錄儀錄下受害人的說法。受害人當時直言：「我是巴倫·特朗普的朋友，就是特朗普總統的兒子。」現場警員一度感到驚訝，並向同僚表示：「這名報案的美國人，看來真的是特朗普的兒子。」警方隨後要求受害人即場致電巴倫確認，巴倫在電話中解釋，當時見到友人哭泣受襲，認為報警是唯一能做且最好的事。

受害人在庭上作供時形容，巴倫的報警電話如同「上帝的安排」，更直言：「他救了我一命。」

被告魯緬采夫目前被控兩項強姦罪、蓄意勒頸、妨礙司法公正及襲擊致造成身體傷害等多項罪名。他在庭上否認所有指控，其辯護大律師薩沙·沃斯（Sasha Wass KC）反駁指，受害人的說法純屬「捏造」，聲稱當晚是被告在受害人變得暴力後才將其制服。

受害人強烈否認辯方說法，直言：「我沒有編造，那樣做是對受害者極大的侮辱。」目前案件仍在審理中，巴倫的關鍵報案錄音及視訊目擊證言，預料將成為本案定罪的關鍵證據。