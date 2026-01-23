「陳志獎學金」終止418柬國學生受影響 洪森出手提供學費
更新時間：18:27 2026-01-23 HKT
發佈時間：18:27 2026-01-23 HKT
有「電詐大王」之稱的太子集團創始人陳志在金邊逮捕，並被押送返回北京。《柬中時報》報道，以陳志名義設立的獎學金項目隨之終止，導致418名在讀大學生受到影響，其中多數來自經濟條件較爲困難的家庭。柬埔寨參議院主席洪森決定爲上述學生提供學費支持，協助其完成本科學業，但不包含每月生活補助。
陳志曾是柬埔寨兩任首相洪森父子顧問，曾獲授公爵。他被捕後，洪森透過發言人發表聲明切割，稱「一些人企圖利用執政黨主席及政府總理之名作為保護傘，以掩蓋自身違法行為」。
《柬中時報》報道，近期「陳志」獎學金項目管理方正式通知學生終止原有獎學金資助。柬埔寨教育部報告指出，受影響學生共418人，分布金邊多所高校，所學專業涵蓋信息技術、計算機科學、國際商務管理、傳媒與通信、數字經濟與旅遊，以及土木工程等領域。
在接獲獎學金終止通知後，不少學生一度對無力承擔學費、能否繼續完成學業表示憂慮。洪森隨後出面協調，決定承擔相關學生的學費直至本科畢業。
根據資料，陳志2015年設立基金會，並于2021年以其名義推出獎學金計劃，資助柬埔寨學生攻讀學士學位。
