俄羅斯載246人航班緊急降落中國蘭州 飛機右側引擎發生故障
更新時間：09:48 2026-01-24 HKT
俄羅斯一架載有246人的航班，由於飛機右側引擎發生故障，隨後安全備降中國蘭州中川國際機場。
蘭州中川國際機場消息，23日泰國普吉至俄羅斯巴爾瑙爾國際客運ZF2998航班（機型757-200）宣布遇險狀態，決定備降蘭州中川國際機場。
據蘭州中川國際機場介紹，當天下午4時51分，這一航班已安全落地，機上旅客239人，機組七人，共計246人。
據報，此次緊急狀況是由於飛機右側發動機故障引起，決定備降蘭州中川國際機場。
另據新京報報道，上述航班屬於俄羅斯藍色航空公司。航旅縱橫App提供的數據顯示，該航班從泰國普吉國際機場起飛，原計劃飛往俄羅斯巴爾瑙爾機場，該航班在蘭州中川國際機場附近盤旋放油，隨後平安降落在跑道上。
