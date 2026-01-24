Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄羅斯載246人航班緊急降落中國蘭州 飛機右側引擎發生故障

即時國際
更新時間：09:48 2026-01-24 HKT
發佈時間：09:48 2026-01-24 HKT

俄羅斯一架載有246人的航班，由於飛機右側引擎發生故障，隨後安全備降中國蘭州中川國際機場。

蘭州中川國際機場消息，23日泰國普吉至俄羅斯巴爾瑙爾國際客運ZF2998航班（機型757-200）宣布遇險狀態，決定備降蘭州中川國際機場。

據蘭州中川國際機場介紹，當天下午4時51分，這一航班已安全落地，機上旅客239人，機組七人，共計246人。

據報，此次緊急狀況是由於飛機右側發動機故障引起，決定備降蘭州中川國際機場。

另據新京報報道，上述航班屬於俄羅斯藍色航空公司。航旅縱橫App提供的數據顯示，該航班從泰國普吉國際機場起飛，原計劃飛往俄羅斯巴爾瑙爾機場，該航班在蘭州中川國際機場附近盤旋放油，隨後平安降落在跑道上。

 


 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
15小時前
大律師陸偉雄提醒市民，接獲懷疑追債電話時應向相關機構查證。
疑涉集團式操作 大律師：市民切勿急於付款
港聞
2026-01-23 03:00 HKT
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
2026-01-22 13:57 HKT
張栢芝3位兒子現身機場新照曝光 二仔Quintus發育驚人Lucas神情激似謝霆鋒 三仔一舉動惹熱議
張栢芝3位兒子現身機場新照曝光 二仔Quintus發育驚人Lucas神情激似謝霆鋒 三仔一舉動惹熱議
影視圈
14小時前
金價狂飊 飾金每兩升至5.5萬 80後太太心思思賣嫁妝「非常心動！」 專家籲留意兩大因素
投資理財
4小時前
前TVB性感女星離巢後返街市 遭年齡歧視被鬧「醜人多八怪」 壓力爆煲就飯碗不保？
前TVB性感女星離巢後返街市 遭年齡歧視被鬧「醜人多八怪」 壓力爆煲就飯碗不保？
影視圈
18小時前
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
2026-01-22 16:55 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
2026-01-22 11:46 HKT
Alamy 示意圖
韓女聘私家偵探捉姦　夥女婿餐廳內斬斷丈夫生殖器沖馬桶
即時國際
2小時前