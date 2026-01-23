南韓五家航空公司 1．26開始禁止機艙內使用「尿袋」
更新時間：16:31 2026-01-23 HKT
發佈時間：16:31 2026-01-23 HKT
充電寶（香港稱流動電源，俗稱尿袋）品質參差，去曾發生有充電寶在飛機上自燃。韓聯社報道，南韓大韓航空等韓進集團旗下五家航空公司今日（23日）表示，將從本月26日起全面禁止機艙內使用充電寶。
大韓航空（Korean Air）、韓亞航空（Asiana Airlines）、真航空（Jin Air）、釜山航空（Air Busan）、首爾航空（Air Seoul）國內線和國際線客機機艙內將禁止用充電寶為手機、平板電腦、筆電、數碼相機等電子終端充電的行為。
符合容量和個數規定的充電寶可被帶入機艙。旅客在乘機前須將充電寶放入密封袋中或在充電口粘上絕緣膠帶。帶入機艙後，充電寶不得置放於行李架，只能隨手攜帶或放置於座位下方等處。
