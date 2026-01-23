伊朗局勢 | 反政府示威傳逾5000死 特朗普：美艦隊正駛往伊朗 希望不必動武

美國總統特朗普周四（22日）表示，美國一支艦隊正駛往伊朗，但他希望不必動用，同時再次警告德黑蘭當局不要殺害抗議民眾或重啟核子計畫。美國不具名官員透露，航空母艦「林肯號」和數艘導彈驅逐艦將在未來幾天內抵達中東地區。而伊朗人權組織表示，伊朗針對全國反政府的血腥鎮壓造成的死亡人數，已上升至最少5002人。伊朗革命衛隊指揮官·帕克普爾則警告美國不要誤判，指伊朗已扣上扳機，準備執行最高統帥的命令與措施。

林肯號日內抵中東

特朗普在總統專機「空軍一號」上對記者表示，美國正調集重兵前往伊朗，許多艦艇正在駛向伊朗。他說：「我們有很多艦艇前往那個方向，以防萬一。我當然不想看到有什麼事情發生，但我們正密切關注他們。這是一支龐大的艦隊，我們正調集重兵前往伊朗。」

特朗普指，美艦隊正駛往伊朗，希望不必動武。法新社

特朗普表明，美國正調集重兵前往伊朗。法新社

特朗普再次警告德黑蘭當局不要殺害抗議民眾或重啟核子計畫。美聯社

一名美國官員說，美國也正考慮在中東部署更多防空系統，這對於防範伊朗空襲中東美軍基地至關重要。

擬中東部署更多防空系統

這些部署措施為特朗普增加更多選項，不僅能在區域緊張時加強保護美軍，也能繼去年6月空襲伊朗核子設施後，進一步擴大軍事行動。

特朗普多次揚言軍事干預以遏阻伊朗血腥鎮壓，但抗議潮上周趨緩，特朗普措辭不再如此強硬，並稱他擋下了伊朗處決行動。

特朗普周四重申這項說法，表示伊朗在他施壓後取消對將近840人的絞刑。

人權組織：逾2.68萬人被捕

總部位於美國的人權團體「人權行動者新聞通訊社」報告，到目前為止，已證實5002人在伊朗針對全國反政府的血腥鎮壓中死亡，包括4716示威者、203名政府相關人士、43名兒童及40名未參與抗議的平民；另有9049宗死亡事件待查。報告補充，當局擴大逮捕行動，拘留超過2.68萬人。

伊朗有關當局日前證實有3117人喪生，這是官方首度公布抗議活動死亡人數，人權組織認為實際死亡人數遠高於官方數字。

特朗普被問到有多少抗議者喪命時說：「沒人知道…我的意思是，不管怎樣，人數很多。」

伊朗革命衛隊：已扣上扳機

而伊朗革命衛隊指揮官帕克普爾警告以色列和美國要避免誤判，聲稱從歷史經驗和12天強加戰爭中學習，避免遭遇更痛苦和遺憾的命運。

他說：「伊斯蘭革命衛隊和已經扣上扳機，比以往任何時候都更充分準備，準備執行最高統帥的命令與措施。」

