東京連環車禍 | 首相官邸附近6車相撞 公務車疑超速闖紅燈 釀1死8傷

日本東京都港區赤坂周四（22日）晚發生6車連環相撞的嚴重交通事故，造成1人死亡、8人受傷。現場附近是首相官邸，事故肇因疑為內閣府一輛公務車超速衝紅燈，隨即與多輛車碰撞。警視廳正以涉嫌違反汽車駕駛死傷處罰法等罪名，對釀禍公務車展開調查。

事發於傍晚6時半過後，現場是特許廳前的十字路口，該區域鄰近東京地鐵銀座線虎之門站，政府機關和辦公大樓林立。警視廳交通搜查課表示，周圍車輛的行車記錄器清楚拍下內閣府的公務車無視紅燈，直接駛入十字路口。

連環車禍造成1死8傷。美聯社

警方正調查這宗連環車禍。美聯社

計程車乘客傷重不治

該公務車從十字路口右側撞上一輛多功能休旅車，強烈撞擊使休旅車再撞向並排的計程車，對向車道的垃圾車等車輛也接連被波及。

今次連環車禍導致計程車上一名32歲男乘客傷重死亡。死者明石昇是一名上班族，因腦挫傷等傷勢不治。

肇事公務車由內閣府所聘用的一名69歲男司機駕駛，事發時正在執勤，後座載有2名50多歲男性乘客。3人均因雙腿骨折等重傷住院治療。此外，另有4名50至60多歲男性傷者骨折住院，還有4名20多歲至50多歲的男女受輕傷。

現場政府機關和辦公大樓林立

現場位於東京地鐵溜池山王站、國會議事堂前站與虎之門站一帶，距離首相官邸僅數百米。公務車行駛速度疑超過法定時速60公里，且事故現場附近未發現明顯煞車痕。

警視廳交通搜查課表示，已掌握多段行車紀錄器影像，將調查公務車是否涉及高速行駛、交通燈號違規等情況，並不排除依《汽車駕駛死傷處罰法》中的危險駕駛致死傷罪嫌進行偵辦，進一步追究相關刑責。

