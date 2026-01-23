OnlyFans女星遭槍手當街擄走 行車紀錄器拍下過程 疑涉販毒集團爭地盤

20歲OnlyFans美籍墨西哥裔女星莫莉娜（Nicole Pardo Molina），20日（周二）在一間購物中心外，遭3名蒙面槍手強行擄走，全程被她的Cybertruck行車紀錄器拍下。外媒指出，莫莉娜曾經在拍片時，提及一名男子，疑似與販毒集團有關。當局正調查此案是否與敵對販毒集團之間持續不斷的爭奪地盤有關。

事發於錫那羅亞州庫利亞坎市，畫面顯示，莫莉娜被3人當街綁架，儘管她努力掙扎，試圖返回自己的車上，最終仍被其中2人強行塞入一輛白色豐田轎車，第3人則駕車逃離現場。

莫莉娜在Instagram上化名「La Nicholette」，擁有18萬粉絲。X、IG@nicholette_0521

莫利娜遭3名蒙面槍手強行擄走。X、IG@nicholette_0521

IG擁18萬粉絲 常分享奢華生活

莫莉娜居住的區域以及父親的故鄉，正是惡名昭彰的錫那羅亞販毒集團旗下派系Los Mayos勢力範圍。該派系由毒梟桑巴達掌控，而她早期拍片時曾提及「戴帽子的男人」，也就是桑巴達的常見暱稱。

莫莉娜在美國出生，父母目前居住在亞利桑那州鳳凰城，她經常往返庫利亞坎與鳳凰城兩地。因新冠疫情從美國學校輟學後，莫莉娜在Instagram上化名「La Nicholette」，擁有18萬粉絲，經常於TikTok、Twitch和YouTube分享奢華生活，平常駕駛的淡紫色Cybertruc極具辨識度，可能因此遭到槍手鎖定行蹤。

墨國近400女性遭綁架或失蹤

2022年16歲生日時，莫莉娜用成年禮金委託創作了一首墨西哥傳統敘事歌謠《La Muchacha del Salado》，由Grupo Arriesgado樂團演唱，在YouTube已累積逾2700萬次觀看，讓她在墨西哥聲名大噪。此後，莫莉娜還創立個人珠寶品牌，在遭綁架的購物中心內開設帽子及服飾店。

根據官方數據，單是2025年，錫那羅亞州就有398名女性遭綁架或失蹤。墨西哥越來越多年輕網紅因宣傳或影射敵對販毒集團而遭威脅甚至喪命。去年5月，TikTok網紅馬奎茲（Valeria Marquez）更在直播中遭到殺害。