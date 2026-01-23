Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬克龍瑞士戴黑超演說 帶挈眼鏡品牌爆紅 售價6000掀搶購潮

即時國際
更新時間：11:01 2026-01-23 HKT
發佈時間：11:01 2026-01-23 HKT

法國總統馬克龍日前在瑞士達沃斯發表演說時戴著一幅藍色黑超，展現在格陵蘭議題的強硬立場，意外成為全場焦點，帶挈這副黑超迅速在社交平台爆紅。這款黑超售價659歐羅（約6000港元），已收到大量查詢訂單，令擁有此法國品牌的意大利品牌商Stefano Fulchir成為大贏家，品牌商透露黑超是馬克龍自費購買，並未接受廠商贈送。

馬克龍周二（20日）在達沃斯發表演說時，戴著這款飛行員黑超上台引發熱議。連美國總統特朗普發言時也忍不住打趣，說注意到馬克龍上台時「戴著那副帥氣的黑超」。

網民形容馬克形似《壯志凌雲》湯告魯斯配戴的Ray-Ban飛行員墨鏡。美聯社
網民形容馬克形似《壯志凌雲》湯告魯斯配戴的Ray-Ban飛行員墨鏡。美聯社
馬克龍戴上這副黑超，被讚有型有款。法新社
馬克龍戴上這副黑超，被讚有型有款。法新社
馬克龍戴墨鏡引發熱議。路透社
馬克龍戴墨鏡引發熱議。路透社

網民形容如《壯志凌雲》湯告魯斯

自從馬克龍戴著這幅太陽眼鏡亮相後，許多網民形容他有如電影《壯志凌雲》（Top Gun）男主角湯告魯斯（Tom Cruise）在片中配戴的Ray-Ban飛行員墨鏡，也帶動市場熱銷風潮。

根據馬克龍辦公室說明，他在室內講話也戴太陽眼鏡，是因眼睛有血管破裂。此一小插曲，令品牌商Stefano Fulchir大幅獲利。

意大利傳媒報道，Stefano Fulchir是iVision Tech公司老闆，該公司2023年收購法國品牌Henry Jullien。馬克龍戴的爆紅黑超是該品牌的Pacific S01，售價659歐羅。

帶動眼鏡商股價急升

該公司平均每年生產100副Pacific眼鏡，但由於這次廣告宣傳，公司或要生產1000副，以應需求急升。而iVision Tech股價在1月22日開盤後，一度暴漲28%，使這家意大利企業市值增加約350萬歐羅（3188萬港元）。

早在2024年，馬克龍就訂購這副黑超送給一位內閣部長，之後他又想買一副給自己，並堅持眼鏡必須完全在法國手工製作，並拒絕由廠商贈送，選擇自掏腰包購買。

