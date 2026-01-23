馬克龍戴黑超掀網民議論 特朗普亦嘲問：發生了甚麼事？ 法媒揭原因

法國總統馬克龍日前在瑞士出席世界經濟論壇發表演講時，於室內全程佩戴一副深色反光飛行員太陽眼鏡，造型隨即成為場內外焦點，更在社交平台掀起熱議。近日與馬克龍因格陵蘭問題多次隔空交鋒的美國總統特朗普，更把握良機於論壇演講時挖苦一番，當眾追問馬克龍「到底發生了甚麼事？」引來全場哄笑。

馬克龍在演講中火力全開，嚴詞批評美國威脅向多個歐洲國家加徵關稅，警告國際社會正走向一個「無規則的世界」，並警告關稅正被用作「侵犯領土主權的槓桿」，外界普遍解讀為劍指特朗普近期在格陵蘭等議題上的強硬立場。

不過，馬克龍的「黑超」造型同樣搶鏡。據英國廣播公司（BBC）報道，他在演講中並未解釋佩戴太陽眼鏡的原因，但相信與其近期的眼疾有關。早前馬克龍在法國南部出席軍事活動時，被拍到左眼明顯泛紅，當時亦佩戴類似太陽眼鏡。他其後向官兵解釋情況「完全良性、微不足道」，並幽默自嘲為「老虎之眼」，借用電影《洛奇3》的經典歌曲，暗示自己仍然鬥志十足。

法媒引述香舍麗榭宮指，馬克龍眼睛出現了結膜下出血，即眼表微血管破裂，屬常見且無痛的良性情況，通常不影響視力，亦會在一至兩周內自行消退，成因或與咳嗽、揉眼或血壓波動有關。專家補充，佩戴太陽眼鏡並非醫療必需，更多是出於形象考慮，避免公眾過度揣測。

事件在社交平台引發兩極反應，有法國網民以俚語「kéké」揶揄其造型愛炫耀，亦有人戲稱他模仿《壯志凌雲》的湯告魯斯，甚至被惡搞成科幻電影角色。醫療評論員向法國電台指出，對於國家元首而言，這種做法主要是「保護形象，而非保護眼睛」。