左手現新瘀青再惹猜測 特朗普：撞到枱而已

美國總統特朗普自從去年重返白宮以來，經常被看到右手出現瘀青，而他通常以膠布和化妝粉底遮掩。到周四（22日），他的左手也出現瘀青，引發外界熱議他的健康問題，白宮則否認對特朗普健康狀況的種種猜測，強調他只是撞到枱角而已。

「不想有瘀青 別服阿士匹靈」

特朗普在「空軍一號」總統專機上，被記者問及左手出現瘀青時說：「我只是撞到枱。我會說，如果要對心臟好，就吃阿士匹靈，但如果不想有點瘀青，就不要吃了。」

相關新聞：

特朗普手背瘀青健康再惹關注 網瘋傳「死了」

特朗普手瘀照再次引起熱議。美聯社

特朗普健康問題再度引發關注。美聯社

特朗普解釋只是撞到枱而已。路透社

白宮曾表示，由於特朗普經常握手、以及他為了心血管健康而服用阿士匹靈，這可能會造成瘀青。然而，22日在瑞士達沃斯世界經濟論壇拍到的照片，顯示特朗普手上差不多的位置出現暗色的瘀傷，但這次是左手。

手瘀照社媒瘋傳

這些在特朗普出席「和平委員會」(Board of Peace)正式成立的簽署儀式所拍攝到的照片，迅速在社交媒體流傳。

白宮對各界的關注淡化處理，白宮新聞秘書萊維特表示，特朗普的手在這場活動中「撞到簽署桌的桌角造成瘀青」。

在這場「和平委員會」活動較早前、以及前一天的照片顯示，特朗普的左手並沒有瘀青。

考慮到特朗普已屆79歲高齡、他手上的瘀青、腿部腫脹，以及數次顯然在公開場合打瞌睡，有關他健康狀況的猜測甚囂塵上。

白宮：握手太多

特朗普政府去年夏天曾透露，特朗普的腿部腫脹是因為慢性靜脈功能不全，這種常見的疾病會導致血液積聚，引發腫脹、痙攣和皮膚變化，可以透過藥物或標靶治療來處理。

特朗普去年在未公開行程下前往醫院檢查，加劇外界對他健康的懷疑。而在數周後，特朗普的醫生表示，其核磁共振(MRI)檢查結果顯示他的心血管健康「極佳」。

不過，特朗普在今年1月刊出的《華爾街日報》專訪中澄清，其實他接受的是電腦斷層掃描(CT scan)，不是MRI。