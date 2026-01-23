傳美國正拉攏內應 圖年底前顛覆古巴政權

《華爾街日報》周三援引知情人士消息報道稱，美國特朗普政府成功推翻委內瑞拉總統馬杜羅後，大受鼓舞，正積極尋找古巴政府內部可策動人士(「內線」)，希望與這些人達成協議，試圖於「今年底前顛覆古巴政權」。

報道引述美國高級官員說，特朗普政府對此尚無具體計劃，但美政府官員私下認為，對委內瑞拉的軍事行動是對古巴的「警告」。報道稱，美國企圖通過切斷委內瑞拉對古巴的石油供應重創古巴經濟、削弱古巴共產政權。經濟學家分析，古巴石油恐在數周內耗盡，經濟運作可能停擺。

據知情人士說，美國情報單位評估，古巴當前經濟一片淒涼，長期缺乏民生物資、藥品，又經常停電。 古巴國防委員會17日開會批准古巴進入戰爭狀態時的各項計劃和措施。 11日，特朗普稱，若古巴不盡快「達成協議」，將面臨「零石油、零資金」流入的局面。古巴國家主席迪亞斯－卡內爾則表示，古巴已做好準備捍衛每一寸國土。

