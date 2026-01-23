Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普警告歐洲 若拋售美債將遭大報復 「籌碼在美國手上」

即時國際
更新時間：06:29 2026-01-23 HKT
發佈時間：06:29 2026-01-23 HKT

美國總統特朗普周三（22日）在瑞士出席世界經濟論壇期間，接受霍士商業台訪問時放狠話警告，若歐洲國家以拋售美國股票或國債，作為反制其關稅政策的手段，美國將作出大報復（big retaliation）。他直言，美方「掌握所有牌」，一旦對方付諸行動，美國必定回應。

市場解讀，特朗普強硬表態，與其早前揚言向英、德、法等歐洲多國商品加徵關稅，以及就格陵蘭問題與歐洲產生摩擦有關。相關言論引發投資界揣測，歐洲或透過調整資產配置、減持美國資產作為反制。

報道引述市場人士指，若挪威主權財富基金等大型機構跟隨拋售美債，或對美國資本市場構成實質衝擊。路透社
報道引述市場人士指，若挪威主權財富基金等大型機構跟隨拋售美債，或對美國資本市場構成實質衝擊。路透社

瑞典商業日報Dagens Industri1月21日報道，由於美國政治風險和不確定性增加，當地退休基金Alecta已拋售其持有的大部份美國國債。

丹麥退休金基金AkademikerPension亦表明，計劃於本月底前出售約一億美元的美國國債，理由是美國政策帶來「信用風險」；格陵蘭的SISA退休基金透露，正評估是否繼續投資美國股票。

報道引述市場人士指，若挪威主權財富基金等大型機構跟隨，或對美國資本市場構成實質衝擊。

不過，美國財政部長貝森特淡化相關憂慮，表示對歐洲出售美債「完全不擔心」，並指丹麥基金過往亦有類似操作，對市場影響有限。

同日在達沃斯，特朗普亦與澤連斯基會晤約一小時，會後形容會談「非常好」，重申希望盡快結束俄烏戰事，但未披露具體方案。此外，談及伊朗問題時，他僅稱雙方「都有意談」，被外界視為美伊或重啟對話的訊號。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
01:48
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
23小時前
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
16小時前
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
17小時前
尖沙咀酒店謀殺及企圖自殺案 夫右頸刀傷致命 妻昏迷手持染血生果刀被捕
突發
6小時前
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
18小時前
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
13小時前
最新畫面曝光！網紅師傅裝修鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
60年代邵氏美人娶新抱突起波瀾 準新娘家逢巨變 星二代兒子公布婚禮新安排惹擔憂
60年代邵氏美人娶新抱突起波瀾 準新娘家逢巨變 星二代兒子公布婚禮新安排惹擔憂
影視圈
8小時前
「TVB爆紅劇」女星曾被指性慾強  拍全裸寫真告別清純  53歲慶生逆齡生長似廿歲出頭
「TVB爆紅劇」女星曾被指性慾強  拍全裸寫真告別清純  53歲慶生逆齡生長似廿歲出頭
影視圈
12小時前