特朗普警告歐洲 若拋售美債將遭大報復 「籌碼在美國手上」

美國總統特朗普周三（22日）在瑞士出席世界經濟論壇期間，接受霍士商業台訪問時放狠話警告，若歐洲國家以拋售美國股票或國債，作為反制其關稅政策的手段，美國將作出大報復（big retaliation）。他直言，美方「掌握所有牌」，一旦對方付諸行動，美國必定回應。

市場解讀，特朗普強硬表態，與其早前揚言向英、德、法等歐洲多國商品加徵關稅，以及就格陵蘭問題與歐洲產生摩擦有關。相關言論引發投資界揣測，歐洲或透過調整資產配置、減持美國資產作為反制。

報道引述市場人士指，若挪威主權財富基金等大型機構跟隨拋售美債，或對美國資本市場構成實質衝擊。路透社

瑞典商業日報Dagens Industri1月21日報道，由於美國政治風險和不確定性增加，當地退休基金Alecta已拋售其持有的大部份美國國債。

丹麥退休金基金AkademikerPension亦表明，計劃於本月底前出售約一億美元的美國國債，理由是美國政策帶來「信用風險」；格陵蘭的SISA退休基金透露，正評估是否繼續投資美國股票。

不過，美國財政部長貝森特淡化相關憂慮，表示對歐洲出售美債「完全不擔心」，並指丹麥基金過往亦有類似操作，對市場影響有限。

同日在達沃斯，特朗普亦與澤連斯基會晤約一小時，會後形容會談「非常好」，重申希望盡快結束俄烏戰事，但未披露具體方案。此外，談及伊朗問題時，他僅稱雙方「都有意談」，被外界視為美伊或重啟對話的訊號。