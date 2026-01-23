Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰國致命車禍揭案中案 疑牽出跨境電騙集團操作線  死者包括2中國籍乘客

即時國際
更新時間：05:57 2026-01-23 HKT
發佈時間：05:57 2026-01-23 HKT

泰國北部甘烹碧府發生一宗奪命交通意外，惟警方在車輛殘骸中起獲大量可疑通訊工具及分組資料，揭發可能案中有案，而且疑與跨國電信詐騙有關。警方表示，失事車輛早前曾被列入監控名單，懷疑受僱運送外籍「豬仔」（被擄者）前往邊境，再轉送至鄰國詐騙據點工作，正循有組織犯罪方向追查。

失事車輛疑受僱運送「豬仔」往邊境

據普蘭卡代縣警方通報，周四清晨約6時20分接獲報案，指一輛掛曼谷車牌的七人車在公路旁失控撞向路邊大樹。警員聯同救援人員到場後，發現車頭及右側嚴重變形扭曲，車內三人被困且遭擠壓，證實當場死亡。

一輛掛曼谷車牌的七人車在公路旁失控撞向路邊大樹，造成車內3人死亡。泰國警方圖片
警方在清理現場及檢視死者隨身物品時，於背包內發現多達23部智能手機，另搜出一批被標記及分組的通訊設備資料，當中標註「邁阿密」、「得克薩斯」等城市名稱。泰國警方圖片
死者背包藏23部智能手機 分別標註邁阿密等城市名稱

死者包括一名57歲泰國籍司機提普，以及兩名中國籍乘客。警方在清理現場及檢視死者隨身物品時，於背包內發現多達23部智能手機，另搜出一批被標記及分組的通訊設備資料，當中標註「邁阿密」、「德赫薩斯」等城市名稱。警方指出，有關標示方式與電詐集團常見的分流線路、帳號及工作分工做法相近，因而提高懷疑。

移民警察其後介入調查，指涉事皮卡在去年11月曾因懷疑「跨境運送外籍人員」而被列入監控名單，當時曾在甘烹碧府一帶活動，其後一度失去線索。今次車禍意外令該條疑似「黑色運輸線」浮面，警方相信涉事車輛或受人指使，負責將外籍人士運送往邊境地區，再轉交至鄰近國家的詐騙園區或窩點。

警方表示，將核查涉案車輛是否涉及套牌或其他車籍問題，並會對起獲的手機通話紀錄、聊天數據、定位軌跡及相關通訊資料進行技術鑑證，追查背後指揮者、資金鏈與協作網絡，案件仍在深入調查中。

