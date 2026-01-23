Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普瑞士啟動和平委員會 稱與聯合國協作不打對台 19國出席

更新時間：04:56 2026-01-23 HKT
發佈時間：04:56 2026-01-23 HKT

美國總統特朗普周四（22日）在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇期間，為其倡議成立的「和平委員會」主持簽署儀式，來自19個國家和地區的領袖或高級官員出席，標誌該機構正式啟動。

在儀式上，特朗普以委員會主席身份率先簽署文件，其後匈牙利總理歐爾班、印尼總統普拉博沃等多國領導人陸續簽署。出席國家涵蓋中東、歐亞及南美地區，當中包括阿根廷總統、亞美尼亞總理、亞塞拜然總統、保加利亞總理、約旦副總理、科索沃總統、巴基斯坦總理、巴拉圭總統、卡塔爾總理、烏茲別克總統、蒙古國總理、哈薩克總統、巴林王國代表、摩洛哥外交大臣、沙特阿拉伯外交部長、土耳其外交部長、阿聯酋代表。

針對外界質疑和平委員會或與聯合國「打對台」，特朗普在致辭中主動提及聯合國，強調和平委員會並非取而代之，而是將與包括聯合國在內的多個國際組織協作。他形容聯合國「擁有巨大潛力」，重申委員會將採取合作而非對立路線。

特朗普同時總結其政府過去在國際衝突中的角色，聲稱已促成八場戰爭停火，並指俄烏戰事「原以為最簡單，卻成為最困難的一場」，但仍對前景保持樂觀。他又表示，在其斡旋下，加沙局勢已有所改善，強調當地人道危機緩和，並稱「戰火已由巨大火焰縮小成零星火點」，和平委員會有信心在加沙取得成果。

會上，巴勒斯坦技術官僚委員會主席沙阿斯以視像方式致辭，感謝美方推動加沙和平，並宣布連接埃及的拉法口岸將於下周重開。特朗普女婿庫什納亦介紹加沙重建構想，包括新加沙及新拉法社區的規劃藍圖，以及未來產業布局。

成員國方面，英國《衛報》報道，除出席簽署儀式的國家外，白羅斯、埃及及越南、阿爾巴尼亞亦已接受邀請加入和平委員會。

不過，法國、挪威、斯洛維尼亞、瑞典及英國等歐洲國家，暫時表明不會參與。另有多個國家及機構雖獲邀但仍未作決定，包括中國、俄羅斯、德國、印度、意大利、新加坡、泰國、烏克蘭及歐盟等。

特朗普早前亦透露，俄羅斯總統普京已同意加入委員會。普京方面則表示，已收到邀請，並擬從被美國凍結的俄羅斯資產中撥出10億美元支持和平委員會，其餘資金或按未來俄烏和平安排，用於重建受損地區。

 

