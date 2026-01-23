特朗普控告摩通及戴蒙索償50億美元 指基於政治動機關閉其銀行帳戶 

美國總統特朗普入稟美國法院，控告摩根大通（JPMorgan Chase）及其行政總裁戴蒙，索償至少50億美元，指該行在2021年1月6日國會山莊騷亂後，停止向他及相關實體提供銀行服務，構成所謂「去銀行化」（debanking）。

美聯社報道，根據訴狀，案件已在邁阿密提交。特朗普一方指，摩通在未提供任何補救方案或替代安排下，將特朗普本人、特朗普集團及其關聯公司，以及部分家族成員列入「黑名單」，決定「最終且不容置疑」。訴狀又聲稱，摩通此舉源於政治及社會動機，認為銀行基於所謂「覺醒」立場，刻意與特朗普及其保守政治觀點保持距離。

特朗普早前已在社交平台預告將採取法律行動，指多間銀行在國會騷亂後拒絕接納其存款，點名包括摩通及美國銀行，惟兩家銀行均否認相關指控。摩通在最新訴訟提出後，暫未即時回應，但早前曾公開表示，同意「任何人的帳戶都不應因政治或宗教信仰而被關閉」。

報道指，特朗普與戴蒙近期關係轉趨緊張。本月早些時候，特朗普政府的司法部對聯儲局主席鮑威爾展開刑事調查的消息傳出後，戴蒙曾公開聲援鮑威爾。這位摩根大通執行長表示，儘管他對聯準會的一些政策選擇持有異議，但他「非常尊重鮑威爾這個人」。他警告說：「任何削弱聯準會獨立性的做法都不是好主意」，並指出這可能會推高通膨和利率。

特朗普迅速針鋒相對回應稱，戴蒙的說法是錯誤的，並表示「我的做法沒問題」。特朗普上週表示：「我們應該降低利率。​​傑米·戴蒙可能想要更高的利率，也許那樣他能賺更多錢。」

本週在瑞士達沃斯世界經濟論壇上，戴蒙批評了特朗普提出的將信用卡利率首年上限設定為10%的提議，稱這一想法可能造成「經濟災難」。

他也暗示，在特朗普的領導下，美國的可靠性有所下降。戴蒙在一次活動上說：「如果你問我，美國變得不可靠了嗎？我的回答是：不。只是以前人們完全依賴美國，而現在這種依賴性降低了。」