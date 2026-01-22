Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

雜誌封面描繪特朗普騎北極熊 《經濟學人》：盟友應為被孤立做準備

更新時間：22:38 2026-01-22 HKT
發佈時間：22:38 2026-01-22 HKT

美國總統特朗普向格陵蘭頻頻施壓之際，赴瑞士達沃斯世界經濟論壇發表演說，歐洲原以為他會發表一番激烈言論，但他展示出和解的態度，放棄對歐洲加徵關稅、排除對格陵蘭動武的可能性，之後還稱讚了新的「框架」和達成協議的可能性。

然而，《經濟學人》雜誌在他的演說後發表新一期封面，顯示赤裸上身的特朗普騎在一隻北極熊身上，網民紛紛聯想起多年前流行的一張俄羅斯總統普京騎熊的惡搞圖（meme）。

《經濟學人》新一期封面：特朗普騎北極熊。
《經濟學人》新一期封面：特朗普騎北極熊。
至少2018年已流傳的普京騎熊惡搞圖。 網上圖片
至少2018年已流傳的普京騎熊惡搞圖。 網上圖片

《經濟學人》在Facebook公布新一期封面的Facebook發文介紹道：「格陵蘭危機為所有國家帶來教訓。美國的盟友必須做好準備，迎接一個他們最終可能被孤立於世、北約不復存在的世界。」

該雜誌中東通訊員卡爾斯特羅姆（Gregg Carlstrom）則在X平台發文寫道：「美國的同盟關係無法承受一位認為盟友毫無價值的總統所引發的持續性角力。」

美國奪取格陵蘭的話題鬧得沸沸揚揚，特朗普周二剛在自家社交平台Truth Social發布一張人工智能（AI）生成的圖片，顯示他在格陵蘭島插上美國國旗，身後站着美國副總統萬斯和國務卿魯比奧，旁邊告示牌寫着「格陵蘭島2026年成為美國領土」。這幅圖也被網民二次創作，改成北格熊搶旗，甚至將告示牌和特朗普推跌的情景。

「特朗普騎北極熊」的雜誌封面圖，令人聯想起多年前的一幅「普京騎熊」惡搞圖。

普京硬漢形象深入民心，不時有開戰機、射擊、騎馬的照片流出，其中一幅赤裸上身騎馬的照片被改成騎熊。照片在網上引起熱話，以至2018年普京本人回應，表明騎熊照片並非真實。2020年全球爆發新冠疫情，俄羅斯成為全球首個註冊新冠肺炎疫苗的國家時，普京還自貼新版「騎熊圖」，顯示他赤裸上半身騎黑熊，背着一支超大針筒涉水的合成圖片，配文稱「俄羅斯拯救世界」。

