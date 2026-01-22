Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TikTok加拿大國安官司勝訴 法院批准平台辦公室續營運

即時國際
更新時間：12:28 2026-01-22 HKT
發佈時間：12:28 2026-01-22 HKT

加拿大政府2024年下令關閉短片分享平台TikTok在當地的辦公室，加拿大聯邦法院周三 (21日)推翻政府命令，容許TikTok繼續營運。

法院駁回政府命令，要求發還工業部重新審視TikTok的國安風險。工業部回應指，將繼續審視，TikTok則歡迎裁決。

TikTok加國每月1400萬人使用

加拿大工業部早前基於國家安全風險，要求關閉TikTok科技加拿大分公司（TikTok Technology Canada）在多倫多與溫哥華的辦公室。不過，政府並沒有阻止國民使用平台。

在加拿大坐擁每月1400萬用戶的TikTok不服政府決定，上訴至法院，至今得直。

TikTok加拿大發言人摩根（Danielle Morgan）對加拿大廣播電台（Radio-Canada）表示，裁決有利公司在加拿大穩固數以百萬計美元投資與數百個本地就業機會。

卡尼不避國安風險與中國合作

TikTok由中國企業字節跳動擁有，多個西方國家指控TikTok讓中國得以蒐集數據並監控用戶。正當國安風險仍在加拿大國內甚囂塵上，總理卡尼早前決定與中國簽訂連串合作協議，緩減美國關稅帶來的損失。

加拿大於2023年禁止在所有政府設備上使用TikTok，但表示民眾可自由決定是否使用平台。

