亞馬遜隱世部落曝光｜探險隊送禮破冰 翌日即遭圍攻長箭穿腹

亞馬遜雨林隱藏着無數未知危險，美國著名自然保護主義作家羅索利（Paul Rosolie）近日在Podcast節目分享一段驚心動魄的經歷。他帶領探險隊與一個隱世部落接觸，起初雙方載歌載舞、氣氛融洽，豈料翌日部落態度竟180度大轉變，派出200名戰士伏擊探險隊，更有成員被2米長箭「射穿腹部」，險些喪命。

送上香蕉作見面禮 眾人湧前瘋搶

已在亞馬遜從事保育工作20年的羅索利，日前在節目中公開珍貴片段。影片顯示，當探險隊進入叢林深處時，大批全副武裝的部落戰士從叢林中現身，最初神情戒備，以手指著探險隊示警，場面緊張。為了表示友好，羅索利一行人送上衣服及香蕉作為見面禮，眾人隨即湧前瘋搶。

部落成員收到禮物後隨即放下武器，露出笑容，甚至邀請身材魁梧的羅索利參與致敬儀式。雙方一度在林中唱歌跳舞，氣氛十分歡樂，戰士隨後帶着禮物消失於叢林。

正當眾人以為建立友誼之際，翌日情勢卻急轉直下。羅索利形容，約200名戰士突然包圍探險隊並瘋狂射箭攻擊。眾人慌忙登船逃生，負責開船的嚮導喬治避之不及，被一支長達7英尺（約2.1米）的長箭由肩胛骨上方射入，並從肚臍位置穿出，現場血流如注，場面極之恐怖。所幸喬治送院搶救後，最終奇蹟生還。

羅索利：不解攻擊動機 疑與女性有關

羅索利回憶當時情景仍心有餘悸，坦言完全不明白部落為何突然發難。他表示探險隊已盡力表達和平意願，唯一的疑點是，部落成員在接觸過程中刻意將所有女性藏起來，完全不讓外人看見。他感嘆隱世部落的思維難以捉摸，這次經歷令他對這片原始森林更添敬畏。