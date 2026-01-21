北韓溫泉設施竣工 金正恩剪綵並與泡湯大媽聊天

韓媒引述朝中社報道，北韓領導人金正恩昨天出席咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動者休養所」竣工儀式，並視察設施，被拍下坐在池邊開懷大笑與浸溫泉的「阿珠媽」聊天的一幕。



朝中社發布的照片顯示，金正恩為設施剪綵，並到處參觀。其中一張照片顯示數名女賓客在池中，金正恩與隨行人員站在池邊，在另一張照片中，他還在池邊坐下，笑容燦爛地與「阿珠媽」聊天。

溫堡勞動者休養所是北韓規模最大的溫泉型休養設施之一。金正恩2018年赴當地視察時，要求全面翻修，打造成結合文化與療養功能的綜合休養基地。同時也嚴詞批評原有設施老舊、管理鬆散且環境不潔。

此次再度視察，他對改造成果給予肯定，稱讚各區域規劃完善，建築風格與周圍環境和諧並存，還說溫堡勞動者休養所已成提供人民服務的優良休閒基地，令人自豪。

分析認為，金正恩此次視察可能意在加強黨政官員紀律管理，為預計下月召開的北韓勞動黨第9次代表大會做準備。