加拿大罕見推演美軍入侵 戰略要地最快2天內被攻陷

即時國際
更新時間：20:47 2026-01-21 HKT
發佈時間：20:47 2026-01-21 HKT

據加拿大《環球郵報》20日報道，加拿大官員透露，加拿大軍方舉行了模擬美國入侵加拿大的軍事推演，據信是百年來加國首次模擬類似情景。官員和專家強調，美軍實際入侵的可能性極低，此次僅概念性推演。

報道稱，加軍預計美軍可在一周內、最快僅需2天就能攻克加國戰略要地，但加拿大兵力與軍備不足，將採用類似阿富汗武裝組織的游擊戰術。

相關新聞：特朗普：加拿大想入「金穹」需交4782億 做美國第51州則免費

美國總統特朗普近期多次稱美國將收購格陵蘭島，另多次暗示加拿大要「成為美國第51個州」。在這種背景下，加拿大軍事規劃人員設想美軍從南向北入侵加拿大，預計美軍會在一周內、最快僅需2天就能攻克加國戰略要地。

入侵前訊號：停止共享領空

策劃人員預料美軍在進攻加拿大前會先發出明確信號，宣告終結與加拿大在北美防空司令部（NORAD）的合作關係。美國下達入侵指令的首個迹象，將會是警告不再與加拿大共享領空。加拿大最多有3個月的時間，準備應對美軍的海陸入侵。

相關新聞：加拿大報復美國？「超迷你紅地毯」迎魯比奧畫面瘋傳 網諷：敵對性歡迎

面對美軍的常規進攻，加拿大缺乏足夠兵力和精良裝備。因此軍方設想採用非常規戰術，讓非正規軍事組織或武裝平民組成的小隊實施伏擊、破壞、無人機作戰等。一名官員透露，該模型借鑒了阿富汗武裝組織的游擊戰術，期望可對美軍造成大規模傷亡。

加拿大退役中將邁克·戴伊表示，認為美國會實際入侵加拿大的想法「純屬幻想」。但如果真的發生這種情況，加拿大武裝力量無法與美軍抗衡，但美國要佔領加拿大這樣遼闊的國家也面臨巨大困難。

