減肥偏方｜印度女大生吃「瘦身神藥」竟是硼砂 誤信YouTube上吐下瀉亡
更新時間：19:15 2026-01-21 HKT
發佈時間：19:15 2026-01-21 HKT
印度一名19歲女大學生在YouTube看了減肥影片後，前往草藥店購買偏方服用，隔日即劇烈嘔吐、腹瀉，送院不治。原來，她誤信為「瘦身神藥」的產品，實際上是具有劇毒的硼砂。
熱衷減肥偏方 誤信硼砂消脂
泰米爾納德邦（Tamil Nadu）警方表示，受害者卡萊亞拉西（Kalaiyarasi）就讀當地一間知名私立女子學院一年級，因身材微胖，平時就熱衷尋找各種減重偏方。她上周在YouTube看見一部影片，宣稱「硼砂能夠消脂瘦身」，16日前往當地傳統藥草行購買相關產品。
購買翌日，卡萊亞拉西依照影片指示服用後，很快開始嘔吐和腹瀉。母親將她送往私人診所治療後返家，但當晚症狀持續，卡萊亞拉西甚至出現劇烈腹痛及血便等狀況，忍不住抱着父親痛哭。
當日深夜11時許，卡萊亞拉西的嘔吐和腹瀉症狀急劇惡化，在鄰居協助下被送往拉賈吉政府醫院（Government Rajaji Hospital），但途中就宣告不治。警方表示，遺體已進行解剖並交還家屬，他們也已立案詳細調查。
硼砂是一種化學物質，亦稱為硼酸鈉或四硼酸鈉，常用於清潔劑、消毒劑和殺蟲劑中，不宜用作食物添加濟，因為人體攝入後很難代謝排出，還會在胃酸的作用下轉變成硼酸。 硼砂毒性較高，被國家列為非食用物質，成年人一次性攝入1~3克就可能中毒，攝入超過15克可能導致死亡。
