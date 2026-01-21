Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

減肥偏方｜印度女大生吃「瘦身神藥」竟是硼砂 誤信YouTube上吐下瀉亡

即時國際
更新時間：19:15 2026-01-21 HKT
發佈時間：19:15 2026-01-21 HKT

印度一名19歲女大學生在YouTube看了減肥影片後，前往草藥店購買偏方服用，隔日即劇烈嘔吐、腹瀉，送院不治。原來，她誤信為「瘦身神藥」的產品，實際上是具有劇毒的硼砂。

熱衷減肥偏方 誤信硼砂消脂

泰米爾納德邦（Tamil Nadu）警方表示，受害者卡萊亞拉西（Kalaiyarasi）就讀當地一間知名私立女子學院一年級，因身材微胖，平時就熱衷尋找各種減重偏方。她上周在YouTube看見一部影片，宣稱「硼砂能夠消脂瘦身」，16日前往當地傳統藥草行購買相關產品。

相關新聞：食勻元素周期表｜大連產值10億海鮮廠 被揭賣硼砂黃金鮑、染色海參

印度女生誤信硼砂能消脂瘦身吃後中毒亡。 iStock示意圖
印度女生誤信硼砂能消脂瘦身吃後中毒亡。 iStock示意圖

購買翌日，卡萊亞拉西依照影片指示服用後，很快開始嘔吐和腹瀉。母親將她送往私人診所治療後返家，但當晚症狀持續，卡萊亞拉西甚至出現劇烈腹痛及血便等狀況，忍不住抱着父親痛哭。

當日深夜11時許，卡萊亞拉西的嘔吐和腹瀉症狀急劇惡化，在鄰居協助下被送往拉賈吉政府醫院（Government Rajaji Hospital），但途中就宣告不治。警方表示，遺體已進行解剖並交還家屬，他們也已立案詳細調查。

相關新聞：台初中女生打硼砂入水壺 毒害同窗3個月暴瘦8公斤

湖南有腸粉店被揭發使用硼砂違禁物製作米漿，事件一度成為熱搜。株洲公安
湖南有腸粉店被揭發使用硼砂違禁物製作米漿，事件一度成為熱搜。株洲公安

硼砂是一種化學物質，亦稱為硼酸鈉或四硼酸鈉，常用於清潔劑、消毒劑和殺蟲劑中，不宜用作食物添加濟，因為人體攝入後很難代謝排出，還會在胃酸的作用下轉變成硼酸。 硼砂毒性較高，被國家列為非食用物質，成年人一次性攝入1~3克就可能中毒，攝入超過15克可能導致死亡。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
大家樂優惠攻略！店內1招激慳$40 茶市晚市都適用
大家樂優惠攻略！店內1招激慳$40 茶市晚市都適用
飲食
7小時前
鄧兆尊被問「最窮只得1億」都市傳聞 真實反應顯示身家深不見底 網傳靠收息賺17億
鄧兆尊被問「最窮只得1億」都市傳聞 真實反應顯示身家深不見底 網傳靠收息賺17億
影視圈
10小時前
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
影視圈
23小時前
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
社會
6小時前
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
股市
21小時前
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
投資理財
2026-01-20 06:00 HKT
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
2026-01-20 12:25 HKT
62歲阿伯獲上市公司即請 見工個半鐘收Offer 霸氣反問：「啲後生仔女去晒邊？」｜Juicy叮
62歲阿伯獲上市公司即請 見工個半鐘收Offer 霸氣反問：「啲後生仔女去晒邊？」｜Juicy叮
時事熱話
3小時前