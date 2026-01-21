日本柏崎刈羽核電站今晚重啟 福島核事故後東電首運作

日本東京電力公司宣布取得許可，位於新潟縣的全球最大核電廠柏崎刈羽核電站6號機組今日（21日）當地晚上7時（本港傍晚6時）重啟。

東電原定20日讓6號機組恢復運轉，但17日進行控制棒（Control rod）裝置測試時，意外發現警報系統無法正常作動，重啟被迫緊急喊停。經過徹底檢查後發現，205根控制棒當中竟有高達88根的警報設定存在錯誤，東電隨即展開修正作業。

東電於21日凌晨1時前完成所有確認程序，向原子能管制廳提出說明後取得核反應爐啟動許可。東電將在當地晚上7時左右執行控制棒抽出作業，若重啟順利，將成為東電自福島核災後首座恢復運轉的核電機組。

柏崎刈羽核電廠位於東京西北方220公里處，總容量約821.2萬千瓦，是日本最大的核電站。日本自2011年福島核災後，關閉了54座核反應爐，其中33座仍可運作，柏崎刈羽核電站自2012年3月關閉至今。當局為了擺脫對進口化石燃料的依賴，陸續重啟核反應爐。

新潟縣知事：安全第一

新潟縣知事花角英世21日在例行記者會上強調，「最重要的就是安全第一，希望能夠慎重推進作業」。針對控制棒警報設定從運轉初期就出錯的問題，花角表示，「雖然還沒聽到詳細原因說明，但我認為這是相隔十多年再次啟動時才重新發現的狀況」。

為了加強監控，新潟縣已經在柏崎刈羽核電廠周邊增設多處輻射劑量監測站。花角也承諾，「會透過各種方式進行檢查，讓縣民能夠安心」，展現出強化監督體制的決心。