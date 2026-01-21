伊朗局勢｜特朗普促幕僚提「決斷」軍事選項 多架戰機飛抵中東

美軍多架F-15E戰鬥機據報已於周日（18日）飛抵約旦，運載F-35戰鬥機的航空母艦「林肯號」亦正駛往波斯灣。美國官員透露，華府正部署更大規模的防空系統在中東，集結兵力。

《華爾街日報》周二（20日）報道，美國總統特朗普並未放棄對伊朗採取軍事行動，多次要求幕僚提供多種「決斷」的軍事行動選項。

美軍擴大部署「愛國者」「薩德」系統

美軍於約旦部署的F-15E，曾於2024年協助以色列防禦伊朗大規模無人機攻擊，也能負責攻擊地面目標和戰機。

報道引述美國官員指，華府將再於中東部署更多軍備和更大規模的防空系統，包括更多愛國者與薩德導彈防禦系統。美國官員稱，若伊朗攻擊美軍，這些系統是反擊關鍵。



外界暫未發現美軍部署具「隱形」能力的F-35戰機。（路透社）

沙特與美軍聯手成制勝關鍵

《華日》報道指，若在伊朗境內展開大規模空中作戰，可能動用具匿蹤能力的機種，例如F-35戰鬥機與B-2轟炸機，以及可發射巡航導彈的潛艇，惟目前仍未觀察到F-35戰鬥機前往中東。

美國國務卿魯比奧周一（19日）曾與沙特外交大臣費薩爾就伊朗局勢通話。報道指，如要對伊朗展開空中作戰，沙特的支持是必要條件。

報道又引述華府官員指，特朗普至今尚未下令對伊朗發動空襲，美國對伊朗的取態仍未明朗。美國駐聯合國大使沃爾茲（Mike Waltz）早前引述國際機構評估，德黑蘭在示威期間已殺害約1.8萬人。



