南韓戒嚴風波｜前總理韓悳洙涉執行內亂重任 一審判刑23年

南韓前國務總理韓悳洙涉嫌協助內亂頭目、執行內亂重要任務及作偽證，首爾中央地方法院裁家罪成，判刑23年。法院指他有毀證之虞，當庭拘捕。

南韓前總統尹錫悅於2024年12月3日宣布戒嚴，被法院定性為「內亂」。尹錫悅因此事先後被停職、拘捕、彈劾、罷免；時任總理韓悳洙也被特檢組以涉嫌協助內亂、製造虛假公文、損壞公共文件、作偽證等罪名被起訴。

檢方在庭上指出，韓悳洙作為時任國務總理，有義務根據憲法阻止總統濫用權力，但他在戒嚴當天沒有制止尹錫悅，反而參與其中，構成對內亂行為的實質性幫助，給國家和國民造成重大損失。

此外，檢方指韓悳洙與尹錫悅等人合謀製作虛假公文，戒嚴後才補發文件賦予正當性，還在南韓憲法法院和國會稱自己對戒嚴令文件毫不知情。特檢組指控韓悳洙作偽證，要求法院重罰。