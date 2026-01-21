美軍加勒比海扣第7艘油輪 南方司令部：屬香港公司擁有及管理
更新時間：12:32 2026-01-21 HKT
發佈時間：12:32 2026-01-21 HKT
發佈時間：12:32 2026-01-21 HKT
美國派兵生擒委內瑞拉總統馬杜羅後，繼續在加勒比海扣查涉及委國的油輪，美軍南方司令部21日發聲明，已扣押一艘由香港公司擁有及管理的油輪「薩吉塔號」（Motor Vessel Sagitta），是美軍第7次扣押行動。
被扣油輪早遭美財政部制裁
據中央社引述路透社及美聯社報道，指美軍南方司令部（U.S. Southern Command）發聲明，指「又有油輪無視總統特朗普對加勒比海受制裁船隻實施的隔離措施，此次行動展現了我方決心，確保離開委內瑞拉的石油，皆經過正當且合法的安排。」
聲明指，扣押薩吉塔號過程「順利且無發生意外」。
薩吉塔號油輪懸掛賴比瑞亞國旗，註冊資料顯示由一家香港公司擁有及管理。該船上一次回報位置是在兩個多月前離開北歐波羅的海時。
這艘油輪先前已遭美國財政部列為制裁對象，主因與俄羅斯2022年攻擊烏克蘭有關。
美軍在加勒比海過去遭攔截的船隻，有些是受到美國制裁，有些則是隸屬隱瞞來源地的「影子船隊」，藉此運送來自伊朗、俄羅斯或委內瑞拉等受制裁國的石油。
最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
2026-01-19 19:21 HKT
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
2026-01-20 06:00 HKT
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
2026-01-19 10:25 HKT
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
2026-01-20 12:25 HKT
錢大媽蝕錢夠膽申上市｜曾智華
2026-01-20 11:08 HKT