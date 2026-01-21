美軍加勒比海扣第7艘油輪 南方司令部：屬香港公司擁有及管理

美國派兵生擒委內瑞拉總統馬杜羅後，繼續在加勒比海扣查涉及委國的油輪，美軍南方司令部21日發聲明，已扣押一艘由香港公司擁有及管理的油輪「薩吉塔號」（Motor Vessel Sagitta），是美軍第7次扣押行動。

被扣油輪早遭美財政部制裁

據中央社引述路透社及美聯社報道，指美軍南方司令部（U.S. Southern Command）發聲明，指「又有油輪無視總統特朗普對加勒比海受制裁船隻實施的隔離措施，此次行動展現了我方決心，確保離開委內瑞拉的石油，皆經過正當且合法的安排。」

聲明指，扣押薩吉塔號過程「順利且無發生意外」。

美軍在加勒比海扣押一艘由香港公司擁有的油輪。X@Southcom

薩吉塔號油輪懸掛賴比瑞亞國旗，註冊資料顯示由一家香港公司擁有及管理。該船上一次回報位置是在兩個多月前離開北歐波羅的海時。

這艘油輪先前已遭美國財政部列為制裁對象，主因與俄羅斯2022年攻擊烏克蘭有關。

美軍在加勒比海過去遭攔截的船隻，有些是受到美國制裁，有些則是隸屬隱瞞來源地的「影子船隊」，藉此運送來自伊朗、俄羅斯或委內瑞拉等受制裁國的石油。