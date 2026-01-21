「空軍一號」故障中途折返 特朗普換機飛赴達沃斯經濟論壇

美國總統特朗普乘坐專機「空軍一號」前往瑞士出席達沃斯「世界經濟論壇」，專機當地周二（２0日）晚上起飛後因「輕微電路問題」中途折返，特朗普需轉乘另一架專機。

英國《每日郵報》引述機上記者稱，「空軍一號」自馬里蘭州安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）起飛後越過大西洋途中，不足一小時，機內燈光突然一度故障，需要飛回基地。

「空軍一號」服役近35年

美國推有兩架「空軍一號」，分別於1990年和1991年服役，至目前運作近35年，故障的屬波音747-200B型號，特朗普需換乘另一架專機，飛赴瑞士蘇黎世，再乘搭直升機前往出席論壇。

白官新聞秘書萊維特回應事件只屬小問題，確保安全，特朗普需要換機，並打趣稱，「看來卡塔爾早前送贈的飛機質素較好」。



