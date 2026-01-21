「空軍一號」故障中途折返 特朗普換機飛赴達沃斯經濟論壇
更新時間：12:50 2026-01-21 HKT
發佈時間：12:50 2026-01-21 HKT
發佈時間：12:50 2026-01-21 HKT
美國總統特朗普乘坐專機「空軍一號」前往瑞士出席達沃斯「世界經濟論壇」，專機當地周二（２0日）晚上起飛後因「輕微電路問題」中途折返，特朗普需轉乘另一架專機。
英國《每日郵報》引述機上記者稱，「空軍一號」自馬里蘭州安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）起飛後越過大西洋途中，不足一小時，機內燈光突然一度故障，需要飛回基地。
「空軍一號」服役近35年
美國推有兩架「空軍一號」，分別於1990年和1991年服役，至目前運作近35年，故障的屬波音747-200B型號，特朗普需換乘另一架專機，飛赴瑞士蘇黎世，再乘搭直升機前往出席論壇。
白官新聞秘書萊維特回應事件只屬小問題，確保安全，特朗普需要換機，並打趣稱，「看來卡塔爾早前送贈的飛機質素較好」。
相關新聞：何立峰達沃斯晤貝森特商大豆採購 中美4月前或舉行新貿易談判
最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
2026-01-19 19:21 HKT
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
2026-01-20 06:00 HKT
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
2026-01-19 10:25 HKT
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
2026-01-20 12:25 HKT
錢大媽蝕錢夠膽申上市｜曾智華
2026-01-20 11:08 HKT