阿蘇火山直升機空難 日警：火山口內發現機體殘骸

日本熊本縣阿蘇市周二（20日）發生觀光直升機墮機事故，一架載有2名台灣遊客和1名日籍機師的直升機起飛後失去聯絡。搜救人員在阿蘇火山中岳北東側斜面發現疑似直升機殘骸。警方晚間證實在阿蘇火山中岳的「火山口內」發現殘骸。熊本縣知事木村敬周三（21日）表示，今天黎明開始，搜救隊已前往事故現場展開行動。



熊本新聞、讀賣新聞報道，警方及消防人員於當地時間今天上午7時30分左右出動約50人，集結在靠近火山口的阿蘇山上廣場，展開搜救前準備作業。相關單位須在確認火山氣體濃度與現場氣象狀況等安全條件後，才能前往火山口附近執行搜救。

木村敬今天錄製一段影片，表示「對於從台灣前來熊本縣的旅客於昨天捲入阿蘇直升機事故一事，我們深感痛心。就在上周，我才剛訪問台灣，再次深刻體會到台灣對熊本而言是不可或缺的重要夥伴，在這樣的背景下發生此事，令我感到萬分沉痛、心情無比沉重。」

熊本縣知事：全力搜救

相關新聞：日本阿蘇火山直升機尋回墜毀機體 機師2男女台灣遊客情況未明

木村表示，「今天自黎明起，搜救隊已前往事故現場展開行動。我們誠心祈禱機上人員能夠平安無事。同時，熊本縣也將持續與相關單位密切合作，竭盡全力搜救及提供協助。」



根據《熊本縣民電視台》報道，日本警消單位指出，這架直升機於當地時間周二上午10時52分從阿蘇卡德利動物王國起飛，原定在火山口上空作約10分鐘的觀光飛行，未料上午11時許，消防單位接獲來自機上乘客智能手機發出的緊急通知，顯示直升機在阿蘇中岳第一火口附近遭遇「劇烈撞擊」。直升機隨後發出救難訊號並徹底失聯。

機師擁有40年駕駛經驗

當時機上由64歲資深日籍男機師駕駛，另有2名分別為41歲男性與36歲女性的遊客。消息指，該名機師擁有超過40年的飛行經驗，是相當資深的飛行員。



熊本地方氣象台數據顯示，事發當時阿蘇中岳上空（海拔1500米處）吹著西北風，風速達每秒8至11米，且上午11時左右火口周邊籠罩著濃霧，能見度不佳。



搜救隊伍在當地時間大約下午4時後，於中岳火口的北東側山坡發現失事機體。熊本縣警方20日晚間也宣布，確定是在阿蘇火山中岳的火山口內發現機體殘骸。



據了解，失事機型為羅賓遜R44直升機，而該公司在2024年5月也曾發生同機型的迫降事故。曾參與直升機事故調查的前日本運輸安全委員會統括航空事故調查官楠原利行接受訪問時指出，「從機體結構來看，這款直升機的抗風能力確實不夠強韌。火口周邊的氣流相當複雜，會出現下沉氣流與上升氣流交錯的亂流現象，稍有不慎就可能導致墜機。」