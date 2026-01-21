Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

格陵蘭之爭｜加總理卡尼暗批特朗普「霸權」 與中國合作減對美依賴

即時國際
更新時間：09:39 2026-01-21 HKT
發佈時間：09:39 2026-01-21 HKT

美國總統特朗普揚言徹底控制格陵蘭，加拿大總理卡尼（Mark Carney）周二（20日）出席瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）發表演說，不點名批評特朗普行「霸權」，表示加拿大「堅定支持」格陵蘭與丹麥。

卡尼指，目前有世界強國藉「整合經濟資源」作為武器，稱加拿大作為「中型國家」不會屈服強權，支持丹麥和格陵蘭行使各自權利，呼籲各國共同分享在北極的利益。
他也提及加拿大向來信奉由美國主導、以規則為基礎的國際秩序不再。

特朗普早前指丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭8個歐洲國家反對美國控制格陵蘭，從2月1日起對8國商品加徵10%關稅，卡尼強烈反對美國藉關稅逼使8國屈服。卡尼稱各國若不談判，即成為「被宰割的對象」。

卡尼續指，加拿大須堅守原則和務實，與更多國家合作發展貿易，減輕對美國市場的依賴。

卡尼早前到北京國事訪問，與中國簽訂《中加聯合聲明》，加中兩國在經貿、投資、能源合作、人員往還等領域達成共識，宣稱建立「新型戰略夥伴關係」。記者問及加拿大與中國達成多項合作共識，會否過度依賴中國。他回應指，與世界第二大經濟體中國合作，目前屬審慎部署。

相關新聞：格陵蘭之爭｜特朗普：方案會令北約滿意 丹麥急大幅增兵防守
 

