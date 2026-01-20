特朗普關稅案｜美最高法院周二仍未作出裁決 白宮：若敗訴翌日即出招

美國最高法院最快周二（20日）裁定特朗普政府依《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施關稅是否合法，全球關注。據美媒最新報道，最高法院周二公佈了兩項裁決，但均未就特朗普全球關稅合法性挑戰作出裁決。

美國貿易代表格里爾稍早前（Jamieson Greer） 表示，若最高法院的判決對政府不利，白宮將在翌日立即透過其他法律授權重新課徵關稅，確保特朗普的貿易政策持續推進。

格里爾雖然對裁決結果持樂觀態度，但他也提到他與其他幕僚已為特朗普總統提供「多種不同選項」，以實現其貿易目標。美聯社

此次司法審查的核心，在於特朗普是否可依據 1977 年《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act, IEEPA），對全球貿易夥伴課徵廣泛的對等關稅。綜合路透社、《紐約時報》報道，過去一年來，最高法院一直在審議特朗普關稅措施的合法性。該案不僅是對總統行政權力的重大考驗，也將檢驗最高法院是否願意約束這位共和黨總統一系列影響深遠的權力主張。

格里爾雖然對裁決結果持樂觀態度，但他也提到他與其他幕僚已為特朗普總統提供「多種不同選項」，以實現其貿易目標。這意味著特朗普總統可援引其他法律授權，在全球範圍內開徵類似關稅，格里爾說：「事實是，關稅政策將持續成為總統施政藍圖的一部分。」

据透露，替代方案包括《1974年貿易法》第301條款，與國家安全相關的第232條款、涉及國際收支平衡問題的第122條款，或是允許美國反制他國歧視性貿易措施的第338條款等，不過援引這些法律授權通常要求啟動調查程序、提交相關報告，或具備正當理由，這意味著特朗普總統無法再憑一己意願隨意揮舞關稅大棒。

自去年4月起，特朗普先後以各種理由多次宣布進入國際緊急狀態，調整對貿易夥伴的關稅。他在17日又宣布將對包括丹麥在內八個歐洲國家加征新的關稅措施，以施壓相關國家同意美國收購格陵蘭島。