日內閣撥390億日元予企業開礦 應對中國停稀土出口

中國據報早前停止審批出口稀土至日本，日本共同社報道，日本政府周二（20日）在內閣會議上決定，從2025年度預算中撥出390億日元（約19.2億港元），支援日本企業開採礦山和冶煉業務，確保重要礦物供應。

另外，日本亦向製藥公司提供約71億日元（約3.5億港元）儲備抗菌藥和原料藥，並提供20億日元幫助日本水產拓展中國以外的出口地，據報為應對中國長期對日出口管制的措施。

報道又指，日本政府力保重要礦物供應穩定，是因為首相高市早苗早前有關「台灣有事」，日本則進入存立應急狀態的取態。中國對稀土出口的審查更趨嚴格。日本增加支援企業購置抗菌藥和原料藥，也是根據日本依賴從中國等地進口製藥原料的情況，並應對爆發嚴重流行病。