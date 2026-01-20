Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

遊日注意︱12月中國客因高市「台灣有事」論暴跌45% 全球旅客去年達4270萬破紀錄

更新時間：15:25 2026-01-20 HKT
發佈時間：15:25 2026-01-20 HKT

日本國土交通大臣金子恭之今天召開記者會表示，2025年訪日外國旅客人數估計達到4270萬人次，超過2024年的3687萬人次，再創歷史新高。其中，中國旅客2025年12月入境人數較前年同月減少約45%，是2022年1月以來首次下降。

日本首相高市早苗去年發表「台灣有事」論，讓中日關係遇冷。這或造成訪日中國遊客下跌一個主因。

去年訪日遊客消費達4676億

日本經濟新聞、NHK報道，2025年訪日旅客的整體消費金額預計約為9.5兆日圓（約4,676 億港元），也超越2024年創下歷史新高的8兆1257億日圓（約4000億港元）。

NHK報道，另一方面，去年12月來自中國的旅客人數，比前年同月相比減少45％，是自2022年1月以來首次出現下降。這是受到所謂「台灣有事」相關議題影響。中國政府對日本首相高市早苗在國會的答詢內容表示反彈，呼籲民眾避免前往日本旅行，被認為是主要原因。

農曆新年將於下個月到來，金子表示，「會持續密切關注情勢，也必須努力讓來自中國的旅客能夠儘早回流。」

日方稱努力讓中國客回流

日本政府積極推動觀光旅遊始於2003年小泉純一郎政府，2012年的安倍晉三政府也把觀光業列為成長戰略。金子表示，「（入境旅客人數）史上首次突破4000萬人次，是一項重大成果。」

訪日旅客人數在2013年突破1000萬人次、2016年達到2000萬人次、2018年突破3000萬人次，成長速度相當快。雖然2020年起曾因疫情大幅下滑，但疫情趨緩後，2023年起便迅速回升。

旅客消費僅次於汽車產品

對於旅客來源，2013至2018年間，中國大陸、南韓、台灣、香港旅客的增幅最明顯；2018年以後，來自歐洲、北美與澳洲等地的旅客人數明顯增長。據統計數據，訪日旅客帶來的消費額僅次於汽車產品，已經成為日本重要的外匯收入來源。

然而不確定因素也正在浮現。日本政府設定目標為2030年達到6000萬旅客人次、消費額15兆日圓。但因為日中關係緊張，中國與香港旅客人數出現下滑。

旅客可乘搭直升機俯瞰阿蘇火山。資料圖片
日本阿蘇火山觀光直升機失蹤 消防徒步搜救1男1女台灣旅客
即時國際
2小時前
