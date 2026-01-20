3天內4宗鯊魚襲擊釀3傷 澳洲衝浪客腿遭啃爛危殆 悉尼北部海灘全關閉

澳洲新南威爾斯在3天內接連發生4宗鯊魚襲擊事件，造成至少3人受傷，一名11歲男童遇襲僥倖逃過一劫，安然無恙。當局指出，這波密集的攻擊事件已引發民眾恐慌，目前悉尼北部海灘已全數緊急關閉。

其中一宗襲擊導致一名男子重傷，他在當地時間周一（19日）傍晚6時20分左右，在曼利的北斯泰恩海灘衝浪時遭鯊魚攻擊，腿部受重創。

發生鯊魚襲人事件的北斯泰恩海灘。美聯社

悉尼北部海灘關閉，遊客無法下水。路透社

救生員在沙灘巡邏。法新社

密集攻擊引發恐慌

救援人員接獲報案後趕抵現場，將該名男子緊急送院搶救，目前情況危殆。警方隨即宣布關閉北部海灘所有區域，並禁止民眾下水，直到另行通知。

這波恐怖的鯊魚連環襲擊始於周日（18日）下午。當時一名12歲少年正與好友在悉尼郊區佛克羅斯的鯊魚灘玩耍，正當一群人從6米高的岩石平台跳入水中時，少年突遭一條巨大鯊魚瘋狂啃咬。

少年的友人在危急時刻展現驚人勇氣，合力將他拉出水面。警方抵達後迅速在快艇上對少年施以止血帶，並在前往救護車接駁點的途中，持續進行心肺復甦術。該名少年目前仍在深切治療部病房留醫。

11歲男童奇蹟脫困

而在19日較早前，迪懷海灘也傳出一名11歲男童在衝浪時，衝浪板疑似遭鯊魚啃咬，所幸少年在協助下脫困，並未受傷。

最新一宗則在周二上午9時左右在距離新南威爾斯州首府460公里北方的普洛默角發生，一名39男子滑浪時，一條鯊魚攻擊他的衝浪板，幸而他僅受輕傷。

公牛鯊施襲 友人合力救少年

專家研判，周日攻擊12歲少年的極可能是生性兇猛的公牛鯊，事緣周末的強降雨將大量養分沖入海中，導致水質變得混濁，這種半鹹水的環境為鯊魚創造了靠近岸邊覓食的條件。

澳洲雖然以海灘美景聞名，卻也是全球鯊魚襲擊最頻繁的地區之一。單是去年，澳洲全國就發生了至少5宗致命的鯊魚攻擊事件。地方議會目前已發布緊急公告，呼籲所有泳客與衝浪者務必保持高度警覺。

