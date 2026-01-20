Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本阿蘇火山直升機尋回墜毀機體 機師2男女台灣遊客情況未明

即時國際
更新時間：17:18 2026-01-20 HKT
發佈時間：17:18 2026-01-20 HKT

日本放送協會（NHK）報道，據消防部門稱，一架從熊本縣阿蘇市旅遊設施起飛的觀光直升機與外界失去聯繫，警方和消防部門正在阿蘇山中岳火山口周圍地區進行搜尋。消防指出，機上分別有2名分別41歲男性與36歲女性的台灣旅客，救援人員正於火山口外徒步搜索。有在現場的港人向「星島頭條」網表示，事發時，現場雲量較多，或影響能見度。

中央社傍晚報道，指消防下午在阿蘇山中岳第一火山口週邊發現機體嚴重毀損，至於機師及1男1女台灣旅客的安危，仍待確認。

據悉，當地時間今下午4時10分左右，從空中搜查，在阿蘇山上附近發現疑似失聯的觀光直升機殘骸。

 

手機碰撞功能啟動

今日（20日）大約早上上午11點，消防部門收到報告稱，智能手機的碰撞偵測功能已啟動。據消防部門稱，直升機上當時可能載有三人，包括飛行員。消防指，機上有兩名台灣旅客，連同機師，機上共有三人，分別有一名64歲男性機師，以及2名台灣籍乘客，分別為分41歲男性與36歲女性。

事發現正身處阿蘇火山的港人陳小姐表示，事發後，看到現場不斷有直升機自衛隊飛機於空中盤旋，警察、消防都到來進行搜救，亦有救援人員徒步搜索。

陳小姐指，今日網上天氣資訊表示，熊本地區會出現強風。自己今日從大分縣前往熊本，出發時大分縣的確有細雨，但抵達阿蘇時，天氣變得陰天多雲，相信多雲或影響能見到。不過到了當地時間大約3時許，雲霧已逐漸消散。

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
影視圈
10小時前
搜救人員在現場找尋失蹤直升機。請者提供圖片
01:00
日本阿蘇火山直升機尋回墜毀機體 機師2男女台灣遊客情況未明
即時國際
2小時前
飲用水風波︱陳嘉信不停退休金？ 楊何蓓茵：下屬未及時上報故無疏忽
飲用水風波︱陳嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人員責任及後果
政情
6小時前
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
2026-01-19 17:51 HKT
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
7小時前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
阿Sa蔡卓妍認愛後姊弟戀火速升溫 《東周刊》獨家直擊Elvis獲億元富婆女友認可入住豪宅
阿Sa蔡卓妍認愛後姊弟戀火速升溫 《東周刊》獨家直擊Elvis獲億元富婆女友認可入住豪宅
即時娛樂
7小時前
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
01:19
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
社會
10小時前
袁偉豪細仔全身「瘀青」嚇窒網民 腋下腰側臀部瘀黑明顯 真相同先天問題有關？
袁偉豪細仔全身「瘀青」嚇窒網民 腋下腰側臀部瘀黑明顯 真相同先天問題有關？
影視圈
6小時前