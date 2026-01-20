Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本阿蘇火山直升機失蹤現場照片曝光 香港遊客：天氣多雲或影響能見度

即時國際
更新時間：17:18 2026-01-20 HKT
發佈時間：17:18 2026-01-20 HKT

日本放送協會（NHK）報道，據消防部門稱，一架從熊本縣阿蘇市旅遊設施起飛的觀光直升機與外界失去聯繫，警方和消防部門正在阿蘇山中岳火山口周圍地區進行搜尋。消防指出，機上分別有2名分別41歲男性與36歲女性的台灣旅客，救援人員正於火山口外徒步搜索。有在現場的港人向「星島頭條」網表示，事發時，現場雲量較多，或影響能見度。

據悉，當地時間今下午4時10分左右，從空中搜查，在阿蘇山上附近發現疑似失聯的觀光直升機殘骸。

 

手機碰撞功能啟動

今日（20日）大約早上上午11點，消防部門收到報告稱，智能手機的碰撞偵測功能已啟動。據消防部門稱，直升機上當時可能載有三人，包括飛行員。消防指，機上有兩名台灣旅客，連同機師，機上共有三人，分別有一名64歲男性機師，以及2名台灣籍乘客，分別為分41歲男性與36歲女性。

事發現正身處阿蘇火山的港人陳小姐表示，事發後，看到現場不斷有直升機自衛隊飛機於空中盤旋，警察、消防都到來進行搜救，亦有救援人員徒步搜索。

陳小姐指，今日網上天氣資訊表示，熊本地區會出現強風。自己今日從大分縣前往熊本，出發時大分縣的確有細雨，但抵達阿蘇時，天氣變得陰天多雲，相信多雲或影響能見到。不過到了當地時間大約3時許，雲霧已逐漸消散。

 

 

搜救人員在現場找尋失蹤直升機。請者提供圖片
日本阿蘇火山直升機失蹤現場照片曝光 香港遊客：天氣多雲或影響能見度
39分鐘前
