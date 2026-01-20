美暴雪釀超大車禍多人傷 密歇根州100車連環相撞

美國密歇根州周一（19日）遭遇暴雪，約100輛車在大急流城（Grand Rapids）西南方向的196號州際公路雙向路段連環相撞，導致多架車滑出路面，造成多人受傷。

這場大規模連環相撞事故發生後，警方封閉事發現場，以便工作人員清理。

密歇根州暴雪，路面能見度極低。美聯社

密歇州到處白茫茫。美聯社

密歇根州氣溫將降至攝氏零下22度，累積最高降雪量可達35.5厘米。法新社

涉及30至40架重型車輛

警方表示，事故涉及30至40架重型大貨車及其他車輛，造成多人受傷，但尚未收到死亡報告。密歇根州渥太華縣警長辦公室指出，被困的司機被巴士送往哈德遜維爾高中，他們在那裡可以打電話求助或安排交通工具。

參與救援受困車輛的大峽谷拖車公司，派出10多輛拖車前往連環車禍現場。多家拖車公司也冒著嚴寒天氣趕赴現場。

大峽谷拖車公司經理韋斯特維爾德說：「我們正努力將盡可能多的車輛拖走，以便盡快恢復道路通行。」

降至零下22度 降雪量逾35厘米

當地氣溫預計將降至攝氏零下22度。國家氣象局（NWS）表示，累積最高降雪量可達35.5厘米。

值得注意的是，這場車禍只是席捲全美的冬季風暴帶來的最新影響。美國國家氣象局已發布多州嚴寒天氣預報，預警範圍從明尼蘇達州北部開始，向南和向東延伸至威斯康辛州、印第安納州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州和紐約州，預計將出現極寒天氣或冬季風暴。