不滿現代化工程出現差池 金正恩整頓內閣 開除副總理楊勝虎

更新時間：10:31 2026-01-20 HKT
發佈時間：10:31 2026-01-20 HKT

北韓執政勞動黨總書記、國務委員長金正恩周一（19日）出席龍城機械聯合企業第一期現代化改造項目竣工典禮期間，嚴厲斥責內閣幹部不負責任，並即場解除內閣副總理楊勝虎職務，

北韓官方朝中社報道，鹹鏡南道鹹興市的龍城機械聯合企業所第一期現代化改造項目竣工，金正恩出席活動並發表講話。金正恩指出，該項目暴露出部分人員的不負責任行為和官僚主義，對國家經濟產生重大影響。金正恩點名批評負責機械工業部門的內閣副總理楊勝虎不稱職，並在現場解除其職務。

金正恩生日送普京大禮 表明北韓無條件支持俄所有政策

金正恩嚴厲斥責內閣幹部不負責任和官僚主義。法新社
金正恩出現一個現代化改造項目竣工典禮。法新社
金正恩不滿龍城機械聯合企業所第一期現代化改造項目出現差池。法新社
楊勝虎歷任機械工業相、政治局候補委員

北韓多名內閣副總理中，負責機械工業工作的楊勝虎曾歷任機械工業相、黨中央委員會政治局候補委員等重任。南韓韓聯社指，金正恩在活動現場公開點名並將其解職，可被解讀為是對整個內閣敲響警鐘，起到以儆效尤的作用。

金正恩還在講話中罕見地提及龍城機械聯合企業所第一期現代化改造項目出現差池的具體原因。他批評稱，黨中央派專家介入工程，發現了項目存在的大量問題，但內閣幹部依舊推卸責任，因此應糾正諸如此類的官僚主義和明哲保身的態度，加強思想教育和思想改造工作。

最高人民會議或現重大人事調整

在朝鮮勞動黨第九次代表大會即將召開之際，金正恩此舉可被視為對負責經濟工作的內閣進行紀律整頓的措施，並預示在九大和隨後進行的最高人民會議上可能出現大規模人事調整。
 

