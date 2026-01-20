Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿富汗喀布爾中餐館爆炸釀7死 兩名中國公民一死一重傷 伊斯蘭國承認責任

即時國際
更新時間：04:32 2026-01-20 HKT
發佈時間：04:32 2026-01-20 HKT

阿富汗首都喀布爾市一間由中國人經營的餐館周一發生爆炸，造成1名中國公民及6名阿富汗人喪生，多人在事件中受傷，包括一名中國公民重傷。伊斯蘭國對襲擊承認責任。

涉事餐廳位於商業區沙赫爾納沃（Shahr-e-Naw），鄰近辦公大樓、購物中心及使館，是喀布爾較安全的地區。

警方表示，餐廳為一間中式麵館，由中國穆斯林阿卜杜勒·馬吉德（Abdul Majid）及其妻子，與阿富汗合作夥伴經營，為當地中國穆斯林社群服務。爆炸發生在廚房附近，爆炸的衝擊力導致建築前方出現大洞，街道上滿佈碎片並冒煙。

阿富汗喀布爾中餐館爆炸 至少7死 包括一名中國公民。法新社
阿富汗喀布爾中餐館爆炸 至少7死 包括一名中國公民。法新社

喀布爾事後封鎖爆炸現場進行清理和取證，直到晚間封鎖才局部解除。多名阿安全部門人員持槍械在附近看守，不准包括記者在內的人員近距離拍攝和採訪。

人道主義組織EMERGENCY表示，醫院已接收20名傷者，包括4名女性和1名兒童，7人送院時已無生命跡象。爆炸原因仍在調查中。

