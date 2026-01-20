意大利殿堂級設計師華倫天奴逝世享年93歲 憑「華倫天奴紅」立時尚頂峰

意大利殿堂級時裝設計師華倫天奴・加拉瓦尼（Valentino Garavani）去世，享年93歲。

華倫天奴基金會其後在社交平台Instagram發聲明證實，華倫天奴於周一（19日）在羅馬寓所離世，家人陪伴在側。基金會表示，遺體將於周三及周四供瞻仰，葬禮則定於周五上午11時在羅馬舉行。

華倫天奴是意大利最具代表性的時裝設計師之一，不少國際名人都曾身穿其設計的服裝，包括著名影星、有「玉婆」之稱的伊利沙白泰萊（Elizabeth Taylor,）、美國已故總統列根夫人南茜（Nancy Reagan）、影星莎朗史東（Sharon Stone）、奧斯卡金像影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）等。

華倫天奴於1960年成立以其名字命名的時裝品牌，走奢華、高貴路線，隨其設計屢獲外界關注和高度評價，品牌與Giorgio Armani和Karl Lagerfeld站在時裝界頂峰。

這位殿堂級設計師，以其標誌用色的「華倫天倫紅」叱吒時裝界。華倫天奴在西班牙度假時獲得靈感，藉此多種紅色如鮮紅、緋紅、棗紅等，讓多抹紅色在時裝上表現極致的情感衝擊，紅色更成為其個人與品牌的絕對標誌。