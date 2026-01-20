Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

耶路撒冷無牌托兒所一氧化碳中毒 兩名4個月大嬰兒不治 55童送院

即時國際
更新時間：00:10 2026-01-20 HKT
發佈時間：00:10 2026-01-20 HKT

以色列耶路撒冷一所據報未持牌托兒中心懷疑發生一氧化碳中毒事件，導致兩名僅4個月大的嬰兒死亡，另有至少55名嬰幼兒送院治理。

救援人員緊急疏散嬰幼兒

據以色列傳媒報道，托兒中心位於羅梅馬（Romema）社區哈梅姆吉梅爾街，由幾套相鄰公寓組成，事發時多名嬰兒及幼童被發現昏迷，救援人員接報後趕到現場，將其中兩名情況危殆的嬰兒送院搶救，惟最終不治。以色列急救組織紅大衛盾（Magen David Adom）表示，救援人員需多次進入建築物，緊急疏散嬰幼兒，場面一度混亂。

其中一名醫護人員說：「這是一宗嚴重的事故。我們接到報警趕到現場，救治一名四個月大的嬰兒，他被發現昏迷不醒，沒有脈搏，也沒有呼吸。我們首先對他進行了急救，包括心肺復甦和疏散。」他續說：「隨後，我們又接到報警趕到現場，救治另一名昏迷不醒、沒有脈搏、也沒有呼吸的嬰兒。我們派出大量救護車迅速趕到現場，並開始疏散所有在場的嬰兒。」

3名托兒中心職員被拘留

警方初步懷疑事故與托兒中心供暖系統故障有關，正調查是否導致一氧化碳洩漏，並已拘留3名托兒中心職員協助調查，同時排除涉及危險化學物質。教育部門表示，從未接獲該托兒所的牌照申請，對其營運毫不知情。

據傳媒報道，托兒中心接收的兒童年齡在四個月至三歲之間。

耶路撒冷多間醫院已啟動緊急應變機制，接收傷者並為受影響家庭提供心理及社會支援，事件仍在進一步調查中。

