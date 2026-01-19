Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

加沙和平委員會｜普京及盧卡申科受邀加入 克宮：想知道細節

即時國際
更新時間：23:12 2026-01-19 HKT
發佈時間：23:12 2026-01-19 HKT

美國總統特朗普成立、負責監督加沙走廊重建工作的「加沙和平委員會」，據報邀請了60多個國家的領導人參加。俄羅斯和白俄羅斯當局確認收到邀請。

俄羅斯總統普京的發言人佩斯科夫周一表示，普京已受邀加入加沙和平委員會。克里姆林宮正在審查相關邀請，「希望從美方獲得更多細節」。

白俄羅斯外交部周一稍晚表示，總統盧卡申科也收到了加入該委員會的邀請。當局「高度讚賞美方將白俄羅斯視為一個願意承擔建設持久和平、以身作則、為子孫後代創造安全繁榮未來的崇高責任的國家」。

目前已知其化受邀國家包括加拿大、以色列、土耳其、匈牙利、印度等。

