巴基斯坦商場大火燒24小時終撲滅 增至11死 60人失蹤

巴基斯坦第一大城卡拉奇（Karachi）一處熱鬧的購物商場發生嚴重火警，美聯社報道，這場大火狂燒近24小時後，終於在周日（18日）深夜被撲滅。



搜救人員進入焦黑的建築後發現更多遺體，官方證實增至最少11人死亡。目前仍有約60人通報失蹤，焦急的家屬聚集在廢墟外守候。

相關新聞：巴基斯坦卡拉奇商場大火 至少3死18傷 疑氣體洩漏引致

卡拉奇首席救援官員謝赫（Abid Jalal Sheikh）指出，火勢於17日晚間爆發後迅速蔓延，主因是商場內囤積了大量化妝品、成衣與塑膠製品，助長火勢。消防局長艾哈邁德（Humayun Ahmed）表示，長時間的高溫燃燒嚴重破壞了建築結構，增加搜救難度。

囤積化妝品、塑膠等易燃物

火災發生在多層樓高古爾廣場（Gul Plaza）。警方正展開調查，初步迹象顯示可能與電力短路有關，但確切起火原因有待釐清。

卡拉奇工業安全標準低落，違章建築問題嚴重。該市2012年也曾發生一宗成衣工廠大火，多達260人死亡

相關新聞：巴基斯坦煙花倉庫爆炸 至少4死逾30傷