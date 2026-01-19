巴基斯坦商場大火燒24小時終撲滅 增至11死 60人失蹤
更新時間：20:15 2026-01-19 HKT
發佈時間：20:15 2026-01-19 HKT
發佈時間：20:15 2026-01-19 HKT
巴基斯坦第一大城卡拉奇（Karachi）一處熱鬧的購物商場發生嚴重火警，美聯社報道，這場大火狂燒近24小時後，終於在周日（18日）深夜被撲滅。
搜救人員進入焦黑的建築後發現更多遺體，官方證實增至最少11人死亡。目前仍有約60人通報失蹤，焦急的家屬聚集在廢墟外守候。
相關新聞：巴基斯坦卡拉奇商場大火 至少3死18傷 疑氣體洩漏引致
卡拉奇首席救援官員謝赫（Abid Jalal Sheikh）指出，火勢於17日晚間爆發後迅速蔓延，主因是商場內囤積了大量化妝品、成衣與塑膠製品，助長火勢。消防局長艾哈邁德（Humayun Ahmed）表示，長時間的高溫燃燒嚴重破壞了建築結構，增加搜救難度。
囤積化妝品、塑膠等易燃物
火災發生在多層樓高古爾廣場（Gul Plaza）。警方正展開調查，初步迹象顯示可能與電力短路有關，但確切起火原因有待釐清。
卡拉奇工業安全標準低落，違章建築問題嚴重。該市2012年也曾發生一宗成衣工廠大火，多達260人死亡
相關新聞：巴基斯坦煙花倉庫爆炸 至少4死逾30傷
最Hit
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
2026-01-18 13:15 HKT
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國
2026-01-17 17:47 HKT
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
2026-01-18 11:15 HKT