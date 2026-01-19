Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴基斯坦商場大火燒24小時終撲滅 增至11死 60人失蹤

即時國際
更新時間：20:15 2026-01-19 HKT
發佈時間：20:15 2026-01-19 HKT

巴基斯坦第一大城卡拉奇（Karachi）一處熱鬧的購物商場發生嚴重火警，美聯社報道，這場大火狂燒近24小時後，終於在周日（18日）深夜被撲滅。

搜救人員進入焦黑的建築後發現更多遺體，官方證實增至最少11人死亡。目前仍有約60人通報失蹤，焦急的家屬聚集在廢墟外守候。

相關新聞：巴基斯坦卡拉奇商場大火 至少3死18傷 疑氣體洩漏引致

卡拉奇首席救援官員謝赫（Abid Jalal Sheikh）指出，火勢於17日晚間爆發後迅速蔓延，主因是商場內囤積了大量化妝品、成衣與塑膠製品，助長火勢。消防局長艾哈邁德（Humayun Ahmed）表示，長時間的高溫燃燒嚴重破壞了建築結構，增加搜救難度。

囤積化妝品、塑膠等易燃物

火災發生在多層樓高古爾廣場（Gul Plaza）。警方正展開調查，初步迹象顯示可能與電力短路有關，但確切起火原因有待釐清。

卡拉奇工業安全標準低落，違章建築問題嚴重。該市2012年也曾發生一宗成衣工廠大火，多達260人死亡

相關新聞：巴基斯坦煙花倉庫爆炸 至少4死逾30傷

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
渣馬2026｜田總證實有男跑手孭B跑全馬：即場要求他離開賽道 終止作賽
01:35
渣馬2026｜田總證實有男跑手孭B跑全馬：即場要求他離開賽道 終止作賽
突發
5小時前
李龍基陷「重婚」疑雲？與第二任妻子內地婚姻關係曝光：根本冇心娶王青霞
李龍基陷「重婚」疑雲？與第二任妻子內地婚姻關係曝光：根本冇心娶王青霞
影視圈
6小時前
梁小龍離世丨「火雲邪神」死因眾説紛紜 經理人首度公開臨終細節 黃夏蕙揭與故友關係密切
01:25
梁小龍離世丨「火雲邪神」死因眾説紛紜 經理人首度公開臨終細節 黃夏蕙揭與故友關係密切
影視圈
8小時前
天花穿窿驚見樓上！沖涼如歷石屎雨 網紅裝修師傅被指卸膊：樓上嘅事唔使同你交代｜Juicy叮
天花穿窿驚見樓上！沖涼如歷石屎雨 網紅裝修師傅被指卸膊：樓上嘅事唔使同你交代｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-18 13:15 HKT
周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
影視圈
5小時前
大寒︱強烈季候風殺到 天文台料明晚氣溫顯著下降 周四市區最低11°C 新界多區僅個位數
00:42
大寒︱強烈季候風殺到 天文台料明晚氣溫顯著下降 周四市區最低11°C 新界多區僅個位數
社會
8小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
2026-01-17 17:47 HKT
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
飲食
2026-01-18 11:15 HKT
CCTV全程錄︱台灣新北染毒子弒父殺母 37刀全劈至見骨血液流乾
01:15
CCTV全程錄︱台灣新北弒雙親逆子被捕 37刀全劈至見骨血液流乾
兩岸熱話
46分鐘前