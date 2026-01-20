Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韓逾320萬人登記「尊嚴死」　社會對善終需求日益增加

死亡在亞洲通常是忌諱的話題，但隨着人口老化及觀念轉變，南韓社會對「善終」需求日益增加。南韓國家生命維持治療管理機構今日（19日）公布最新數據，截至去年12月，已有超過320萬名南韓人正式簽署文件，表明若患上絕症時願放棄無效的維持生命治療，選擇「尊嚴死」。

七年登記人數激增　長者佔多數

數據顯示，登記人數自2018年制度實施以來呈大幅增長。由首年的8.6萬人，到2025年8月已突破300萬大關。在320萬登記人中，女性佔多數（約213萬人），而65歲以上長者則佔總數逾三分之二（約237萬人）。此外，自法律生效至今，已有約47.8萬宗個案在患者或家屬同意下，停止了維持生命治療。

越來越多的長者選擇「尊嚴死去」。美聯社
議員倡修例降低門檻

現行南韓法律僅容許處於生命末期、預計數月內死亡且無康復可能的患者放棄治療。惟社會上有聲音認為門檻過高，執政黨共同民主黨議員南仁順去年已提出修法，建議將適用範圍放寬至病情不可逆轉但尚未進入臨終期的患者，讓病人在較早階段便擁有醫療自主權，免受無效治療之苦。

