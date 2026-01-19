倫敦街頭試用「天眼」助破案 3個月捉100疑犯
更新時間：19:36 2026-01-19 HKT
英國倫敦警察局近期在南倫敦克羅伊登（Croydon）進行一項測試計畫，在現有建築物（如路燈桿）上安裝人臉辨識鏡頭，以便更有效地部署警力，結果在短短3個月內便成功逮捕到100名疑犯。
倫敦警警方指出，系統令他們「平均每34分鐘就抓到一名在逃疑犯」，克羅伊登費爾菲爾德選區犯罪率降低了12%。
倫敦警方公布指出，被捕者當中，三分之一因對婦女和女孩實施暴力犯罪而被捕，例如勒頸和性侵犯，其他罪名包括違反假釋規定、入室盜竊和持有攻擊性武器等。
其中一名被捕36歲女子已潛逃20多年，因涉及2004年的一宗攻擊案未出庭應訊而遭通緝：另一名被捕27歲男子因涉嫌綁架而被通緝。
聲稱「零誤差」非罪犯不留記錄
警方稱這套系統極為精準，當AI偵測到路人特徵與通緝名單吻合，潛伏在人潮中的便衣警察會先鎖定目標，再交由制服警員上前盤查。警方強調，這種定點式設備比傳統架設在廂型車頂的器材更隱蔽且高效。「天眼」人臉辨識與部署警車相比，找到通緝犯的平均時間縮短了50%以上。
對於外界擔心「天眼」認錯人，警方稱在掃描過的20萬人次中，「誤差機率近乎零」。警方強調，系統並非為了監控大眾，攝影機追蹤特定名單，對於非名單內的路人圖像，系統完全無法回溯查看。
