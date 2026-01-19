中國抖音用戶打卡聲稱去南韓警署「上班」 當局澄清：遊客偷拍

抖音一名中國用戶早前上載釜山警察署內部照片，配文寫「來警察局上班了」引發熱議。相關內容在南韓社群網路瘋傳，網民紛紛質疑怎能讓外國人當警察。釜山警察署澄清帖文所言並非真實，是中國遊客偷拍警局內部。

抖音用戶發圖聲稱到釜山警察署「上班」，配圖海雲台警察署分局入口。 抖音截圖

抖音用戶發圖聲稱到釜山警察署「上班」，配圖拍到電腦桌。 抖音截圖

抖音用戶發圖聲稱到釜山警察署「上班」，配圖辦公室內部情況。 抖音截圖

該抖音用戶IP位置顯示為「中國」，照片拍到海雲台警察署分局入口、辦公室內部甚至近拍電腦屏幕前的工作空間。網友看後質疑南韓警方為何要聘用中國人，並批評有可能洩露警務資訊。

釜山警察署對此表示，去年11月，一名中國旅客遺失皮夾到該署尋找，因手機沒電，警員好心讓他使用桌上的充電器，沒想到對方卻趁警察離開時乘機偷拍，當局將討論是否要追究法律責任。