危地馬拉多所監獄騷亂 針對警員襲擊頻生 全國停課一天

即時國際
更新時間：08:17 2026-01-19 HKT
發佈時間：08:17 2026-01-19 HKT

危地馬拉上周多所監獄爆發大規模騷亂，引發全國多地出現暴力事件。當地教育部周六（18日）宣布，為保障學生及教職員安全，全國教育機構將於周日（19日）停課一天，首都危地馬拉城亦取消多項原定舉行的文娛活動。

國內三所監獄同時發生騷亂

上周五（17日）該國三所監獄同時發生騷亂，其中位於埃斯昆特拉省的「復興一號」監獄情況最為嚴重。警方其後重新控制該監獄，並拘捕正在服刑的黑幫「18街幫」頭目「洛沃」。然而，監獄局勢暫告平息後，全國多地隨即出現針對警員的武裝襲擊。

內政部長比列達表示，至少7名警員在暴力事件中喪生，另有10人受傷，強調政府不會與黑幫成員談判。警方警告，不排除黑幫報復平民的可能性，呼籲民眾避免不必要外出。

警方指出，「18街幫」策劃今次監獄聯合騷亂，意圖為在押頭目爭取轉監及特殊待遇，事件中曾挾持至少46名人質。目前除「復興一號」監獄已恢復秩序外，其餘兩所監獄仍有37人被扣為人質，救援及安全行動仍在進行中。

