葡萄牙總統選舉中左翼候選人領先 需進入第二輪投票

葡萄牙總統選舉周六舉行投票，內政部公布的初步點票結果顯示，未有候選人在首輪投票中取得過半支持，選舉將進入第二輪決勝投票。

點票完成約95.7%，中左翼社會黨候選人塞古羅得票約30.6%，暫時領先；極右翼政黨「夠了黨」領袖文圖拉以24.3%得票緊隨其後，兩人將晉身次輪角逐。右翼自由事業黨候選人科特林．德菲格雷多得票約15.5%，排第三。

根據葡萄牙憲法，總統由全民直選產生，若首輪無人取得過半票數，得票最高的兩名候選人須進行第二輪投票，將於2月8日舉行。

葡萄牙總統任期為5年，可連任一次。現任總統德索薩第二任期將於3月9日屆滿，新一任總統將於同日宣誓就職。