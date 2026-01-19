伊朗總統佩澤希齊揚警告 襲擊哈梅內伊等於對人民開戰

伊朗總統佩澤希齊揚周六警告，襲擊伊朗最高領袖的行動，等於對伊朗人民發動戰爭。

佩澤希齊揚在社交平台發文指，襲擊伊朗最高領袖哈梅內伊「等於對伊朗人民發動全面戰爭」。他又表示，伊朗人民生活困苦，其中一個主要原因是「美國政府及其盟友長期以來的敵對態度和非人道制裁」。

朗總統佩澤希齊揚稱，襲擊伊朗最高領袖哈梅內伊「等於對伊朗人民發動全面戰爭」。路透社

特朗普早前接受訪問時表示，「是時候該為伊朗尋找新領導人」，呼籲結束哈梅內伊長達37年的統治。路透社

特朗普一度警告德黑蘭勿血腥鎮壓，又呼籲示威者繼續抗爭，稱「救援快來到」，但又來又指伊朗當局停止殺戮，因此美方也暫緩軍事行動。

特朗普17日接受美國政治新聞網站Politico專訪時表示：「是時候該為伊朗尋找新領導人」，呼籲結束哈梅內伊長達37年的統治。