白宮發言人警告主播錄音流出 要求完整播特朗普訪問 否則「告到你甩褲」
更新時間：01:20 2026-01-19 HKT
一段由白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）與哥倫比亞廣播公司（CBS News）主播的錄音對話近日流出，萊維特警告CBS若未完整播出美國總統特朗普的最新專訪，將面臨法律訴訟。
萊維特要求訪問不要剪帶
《紐約時報》報道，據該報取得的錄音顯示，特朗普周二在密歇根州完成一段長約13分鐘、由《CBS晚間新聞》主播多庫皮爾（Tony Dokoupil）主持的專訪後不久。從錄音顯示，萊維特向CBS團隊轉達特朗普要求，強調專訪必須「完整播出、不得剪輯」，並直言若未照辦，「會告到你甩褲」。
錄音中，萊維特引述特朗普表示：「確保你們不要剪帶，確保專訪完整播出。」她補充稱，特朗普明言如未完整播出，將對CBS提告。當時在場的CBS員工起初以為她是在開玩笑，但《CBS晚間新聞》執行製作人哈維（Kim Harvey）在錄音中回應稱：「噢，好吧！」氣氛一度緊張。多庫皮爾嘗試緩和場面，稱特朗普「經常這樣說」，惟報道指萊維特並未回以笑容。
特朗普多次對主播作人身攻擊
報道指，這次訪問期間特朗普亦對多庫皮爾作出人身攻擊，稱若前副總統賀錦麗於2024年大選勝出，多庫皮爾「現在不會有工作」。多庫皮爾回應指，無論選舉結果如何，他仍會在CBS任職，特朗普則反諷稱其薪酬會「更低」。
CBS News其後向《紐約郵報》表示，早於安排訪問之初，已獨立決定完整播出專訪，萊維特的言論並未影響其編採決定。該專訪最終按計劃於當晚《CBS晚間新聞》全段播出。
萊維特亦向《紐約時報》確認相關說法，稱美國民眾有權觀看特朗普「未經剪輯、完整呈現」的專訪，並指出節目最終確實完整播出。
特朗普於2024年曾因不滿CBS剪輯《60分鐘》對時任副總統賀錦麗的訪問而入稟控告該台，指控其「誤導性剪輯」。CBS母公司派拉蒙（Paramount）其後同意以1,600萬美元和解。
